Vučić: Izbori u oktobru, novembru ili decembru ove godine, pomilovaću sve optužene u slučaju Generalštab

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ova godina u političkom smislu biti teška jer je izborna, te da će vanredni parlamentarni izbori biti organizovani u oktobru, novembru ili decembru.

On je za TV Informer rekao da datum održavanja izbora zavisi od dogovora političkih aktera, ukoliko, kako je naveo, oni žele da se dogovaraju. Vučić je ponovio da će ova godina, u ekonomskom smilu, biti najuspešnija. On je rekao i da se nada da će Srbija u narednom periodu moći da kupi bar još pet odsto akcija u NIS-u, “jer bismo tada imali punu kontrolu nad onim što bude radio većinski vlasnik“. Vučić je izjavio i da će istog dana kada Tužilaštvo za organizovani