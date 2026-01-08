Vučić: Izbori u oktobru, novembru ili decembru ove godine, pomilovaću sve optužene u slučaju Generalštab

Morava info pre 51 minuta  |  Agencije
Vučić: Izbori u oktobru, novembru ili decembru ove godine, pomilovaću sve optužene u slučaju Generalštab

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ova godina u političkom smislu biti teška jer je izborna, te da će vanredni parlamentarni izbori biti organizovani u oktobru, novembru ili decembru.

On je za TV Informer rekao da datum održavanja izbora zavisi od dogovora političkih aktera, ukoliko, kako je naveo, oni žele da se dogovaraju. Vučić je ponovio da će ova godina, u ekonomskom smilu, biti najuspešnija. On je rekao i da se nada da će Srbija u narednom periodu moći da kupi bar još pet odsto akcija u NIS-u, “jer bismo tada imali punu kontrolu nad onim što bude radio većinski vlasnik“. Vučić je izjavio i da će istog dana kada Tužilaštvo za organizovani
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

Vučić: Nadam se da neću biti kandidat za premijera, ali to zavisi od istraživanja mnjenja

Vučić: Nadam se da neću biti kandidat za premijera, ali to zavisi od istraživanja mnjenja

NIN pre 17 minuta
Vučić: Kad TOK podigne optužnicu protiv mene pomilovaću sve u slučaju Generalštab

Vučić: Kad TOK podigne optužnicu protiv mene pomilovaću sve u slučaju Generalštab

Nova pre 47 minuta
Vučić: Kada TOK podigne optužnicu protiv mene pomilovaću sve u slučaju Generalštab

Vučić: Kada TOK podigne optužnicu protiv mene pomilovaću sve u slučaju Generalštab

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićParlamentarni izboriTužilaštvoPredsednik SrbijeIzbori

Politika, najnovije vesti »

Vanredni izbori na Kosovu: Samoopredeljenje osvojilo 50,82 odsto glasova i 57 mandata

Vanredni izbori na Kosovu: Samoopredeljenje osvojilo 50,82 odsto glasova i 57 mandata

NIN pre 17 minuta
Vučić: Nadam se da neću biti kandidat za premijera, ali to zavisi od istraživanja mnjenja

Vučić: Nadam se da neću biti kandidat za premijera, ali to zavisi od istraživanja mnjenja

NIN pre 17 minuta
Kriza za krizom: Bankrot nemačkih gradova

Kriza za krizom: Bankrot nemačkih gradova

Vreme pre 16 minuta
Studenti najavljuju novu fazu borbe: "Sledi konkretizacija!" - 17. januar, Novi Sad

Studenti najavljuju novu fazu borbe: "Sledi konkretizacija!" - 17. januar, Novi Sad

Pravda pre 11 minuta
Premijer Macut za RTS: Važno da se složimo oko najbitnijih stvari i pokažemo jedinstvo

Premijer Macut za RTS: Važno da se složimo oko najbitnijih stvari i pokažemo jedinstvo

RTS pre 12 minuta