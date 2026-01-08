Senat Kongresa SAD rezolucijom namerava da ograniči Trampova ratna ovlašćenja

N1 Info pre 45 minuta  |  Beta/AP
Senat Kongresa SAD rezolucijom namerava da ograniči Trampova ratna ovlašćenja

Senat, gornji dom Kongresa - parlamenta SAD je danas sa 52 glasa za i 47 protiv, stavio u proceduru tekst rezolucije kojom bi se ograničile mogućnosti republikanskog predsednika SAD Donalda Trampa da izvodi dalje napade na Venecuelu, na šta je Tramp reagovao tvrdnjom da se time "podrivaju američka samoodbrana i nacionalna bezbednost".

Time je gornji dom Senat, u kojem većinu imaju Republikanci, stavio da znanja Trampu da se ne slaže sa njegovim sve većim ambicijama na zapadnoj hemisferi. O samoj rezoluciji bi trebalo da se glasa sledeće sedmice. Nema nikakve šanse da ona postane zakon, jer je potrebno da je izglasa i donji, Predstavnički dom Kongresa, a potom i da je potpiše lično Tramp. Ona je ipak značajan pokazatelj nemira među delom Republikanaca pošto je prošle nedelje američka vojska upala
