Izuzetno hladno vreme i upozorenja na ledenu kišu u Srbiji do sredine januara

Srbija očekuje niske temperature, ledenu kišu i sneg uz upozorenja za bezbednost u saobraćaju i narandžasti meteo-alarm.

U Srbiji će narednih dana dominirati zimsko vreme sa niskim temperaturama, snegom i ledenom kišom, uz upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) na jak mraz, poledicu i narandžasti meteo-alarm. Minimalne temperature kretaće se od -14 stepeni na severu do -4 na istoku, sa najhladnijim danom u petak 9. januara. RTS Nova Danas Sečanj info Nova

JP "Putevi Srbije" apeluje na vozače da koriste zimsku opremu i prilagode vožnju uslovima zbog snega i ledene kiše koja će se mestimično pojaviti, posebno u večernjim satima 9. januara. Mehanizacija je u pripravnosti za intervencije. NIN Euronews Newsmax Balkans Danas

Padavine su uglavnom prestale, ali se očekuje novo naoblačenje sa zapada koje će doneti mešovite padavine, sneg i kišu koja može lediti pri tlu. U pojedinim delovima Srbije, naročito na jugu i jugoistoku, sneg se još zadržava, a meteorolozi najavljuju da će hladnoća potrajati do sredine januara. Najniže temperature noću dostižu i do -14 stepeni, sa lokalnim vrednostima i nižim, kao u Ćupriji i Sjenici. Nova Dnevnik Ist media Dnevnik RTS Mondo