Izuzetno hladno vreme i upozorenja na ledenu kišu u Srbiji do sredine januara

Naslovi.ai pre 52 minuta
Izuzetno hladno vreme i upozorenja na ledenu kišu u Srbiji do sredine januara

Srbija očekuje niske temperature, ledenu kišu i sneg uz upozorenja za bezbednost u saobraćaju i narandžasti meteo-alarm.

U Srbiji će narednih dana dominirati zimsko vreme sa niskim temperaturama, snegom i ledenom kišom, uz upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) na jak mraz, poledicu i narandžasti meteo-alarm. Minimalne temperature kretaće se od -14 stepeni na severu do -4 na istoku, sa najhladnijim danom u petak 9. januara. RTS Nova Danas Sečanj info Nova

JP "Putevi Srbije" apeluje na vozače da koriste zimsku opremu i prilagode vožnju uslovima zbog snega i ledene kiše koja će se mestimično pojaviti, posebno u večernjim satima 9. januara. Mehanizacija je u pripravnosti za intervencije. NIN Euronews Newsmax Balkans Danas

Padavine su uglavnom prestale, ali se očekuje novo naoblačenje sa zapada koje će doneti mešovite padavine, sneg i kišu koja može lediti pri tlu. U pojedinim delovima Srbije, naročito na jugu i jugoistoku, sneg se još zadržava, a meteorolozi najavljuju da će hladnoća potrajati do sredine januara. Najniže temperature noću dostižu i do -14 stepeni, sa lokalnim vrednostima i nižim, kao u Ćupriji i Sjenici. Nova Dnevnik Ist media Dnevnik RTS Mondo

Povezane vesti »

Opasan minus okovao Srbiju: Ovde je izmerena najniža temperatura, nije Sjenica

Opasan minus okovao Srbiju: Ovde je izmerena najniža temperatura, nije Sjenica

Mondo pre 57 minuta
U Srbiji sutra narandžasti meteo-alarm zbog mraza i ledene kiše, temperatura i do -14 stepeni

U Srbiji sutra narandžasti meteo-alarm zbog mraza i ledene kiše, temperatura i do -14 stepeni

Nova pre 1 sat
Sutra veliki minus i ledena kiša, upozorenje vozačima na poledicu

Sutra veliki minus i ledena kiša, upozorenje vozačima na poledicu

Sečanj info pre 1 sat
Sutra narandžasti meteo-alarm zbog mraza i ledene kiše, temperatura i do -14 stepeni

Sutra narandžasti meteo-alarm zbog mraza i ledene kiše, temperatura i do -14 stepeni

RTS pre 1 sat
Sibir u Srbiji, već večeras -15 stepeni, a u ovom gradu -14! Noćas i do -20: Evo kada stiže ledena oluja

Sibir u Srbiji, već večeras -15 stepeni, a u ovom gradu -14! Noćas i do -20: Evo kada stiže ledena oluja

Telegraf pre 1 sat
RHMZ: Tokom večeri i noći veoma hladno, oprez vozačima zbog snega i leda

RHMZ: Tokom večeri i noći veoma hladno, oprez vozačima zbog snega i leda

RTK pre 2 sata
Sutra u većem delu zemlje narandžasti meteo-alarm, temperatura i do -14 stepeni

Sutra u većem delu zemlje narandžasti meteo-alarm, temperatura i do -14 stepeni

Moj Novi Sad pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

bezbednost u saobraćajuPutevi SrbijeSnegRHMZ

Zabava, najnovije vesti »

"Lune, Lune hoću! Šta je ovo?" Isplivao snimak iz Jutarnjeg programa, evo zbog čega je pevačica pobesnela na Jovanu Jeremić pa…

"Lune, Lune hoću! Šta je ovo?" Isplivao snimak iz Jutarnjeg programa, evo zbog čega je pevačica pobesnela na Jovanu Jeremić pa nastao haos

Blic pre 2 minuta
Ako vam se zimi prozori svako jutro "kupaju" u vodi, ovo je greška zbog koje nastaje buđ u stanu

Ako vam se zimi prozori svako jutro "kupaju" u vodi, ovo je greška zbog koje nastaje buđ u stanu

Blic pre 2 minuta
Skrivena kamera uhvatila krivca: Vlasnica otkrila ko joj potajno pije čaj

Skrivena kamera uhvatila krivca: Vlasnica otkrila ko joj potajno pije čaj

Blic pre 27 minuta
Nije uspela dva puta na PZE, sad se takmiči u Hrvatskoj. Ime poznate pevačice je na spisku na "Dori", a evo šta je pozadina…

Nije uspela dva puta na PZE, sad se takmiči u Hrvatskoj. Ime poznate pevačice je na spisku na "Dori", a evo šta je pozadina priče

Blic pre 32 minuta
Ceca i Mili se žestoko sukobili, pale teške reči: Pevačica pobesnela: "Nisi imao ni gitaru kad sam te pokupila sa Marinom"

Ceca i Mili se žestoko sukobili, pale teške reči: Pevačica pobesnela: "Nisi imao ni gitaru kad sam te pokupila sa Marinom"

Blic pre 47 minuta