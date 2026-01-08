Srbiji preti carina od najmanje 500% na izvoz robe i usluga u SAD: Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

Nedeljnik pre 1 sat
Srbiji preti carina od najmanje 500% na izvoz robe i usluga u SAD: Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas…

Američki Senat razmatra predlog zakona koji predviđa uvođenje carina od najmanje 500% na svu robu onim državama koje nastave da kupuju ruske energente.

Dokument čiji je naziv „Zakon o sankcionisanju Rusije iz 2025. godine“, ima za cilj potpuno odsecanje prihoda kojima se finansira ruska državna politika i vojni sektor. U predlogu zakona stoji da je namera SAD da se uvedu sankcije i druge mere prema Ruskoj Federaciji ukoliko njena vlada „odbije da pregovara o mirovnom sporazumu sa Ukrajinom, prekrši takav sporazum ili pokrene novu vojnu invaziju“. U tekstu se naglašava da, u cilju sprečavanja još jedne vojne
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Nedeljnik: Srbiji preti carina od 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD - Tramp podržao zakon protiv zemalja koje uvoze ruski…

Nedeljnik: Srbiji preti carina od 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD - Tramp podržao zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

N1 Info pre 16 minuta
Tramp kažnjava Ruse

Tramp kažnjava Ruse

Vesti online pre 22 minuta
Foks njuz: Tramp odobrio carine od 500 odsto za zemlje koje kupuju energente od Rusije

Foks njuz: Tramp odobrio carine od 500 odsto za zemlje koje kupuju energente od Rusije

Euronews pre 51 minuta
Srbiji preti nova carina SAD od "skromnih" 500 odsto: Tramp podržao novi zakon

Srbiji preti nova carina SAD od "skromnih" 500 odsto: Tramp podržao novi zakon

Radio 021 pre 57 minuta
Grejem: Tramp dao zeleno svetlo za predlog zakona o „paklenim sankcijama“ protiv Rusije

Grejem: Tramp dao zeleno svetlo za predlog zakona o „paklenim sankcijama“ protiv Rusije

Danas pre 1 sat
Tramp odobrio carine od 500 odsto za zemlje koje kupuju rusku naftu, naredne nedelje glasanje o zakonu

Tramp odobrio carine od 500 odsto za zemlje koje kupuju rusku naftu, naredne nedelje glasanje o zakonu

RTV pre 1 sat
Trampove nove carine od 500 odsto mogle bi da se usvoje već sledeće nedelje: Ovako planira da smanji prihod od "jeftinih…

Trampove nove carine od 500 odsto mogle bi da se usvoje već sledeće nedelje: Ovako planira da smanji prihod od "jeftinih ruskih energenata"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaSenatRusija

Svet, najnovije vesti »

Tramp razmatra kupovinu Grenlanda od Danske: Bela kuća

Tramp razmatra kupovinu Grenlanda od Danske: Bela kuća

BBC News pre 32 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Moskva zahteva od SAD da omoguće povratak Rusima s tankera "Marinera"; Ukrajina: Bez struje u…

UKRAJINSKA KRIZA: Moskva zahteva od SAD da omoguće povratak Rusima s tankera "Marinera"; Ukrajina: Bez struje u Dnjepropetrovskoj oblasti 800.000 ljudi

RTV pre 52 minuta
"Svedočimo totalnom slomu" Predsednik najmoćnije EU zemlje je upravo poslao alarmantno upozorenje i napao Trampa

"Svedočimo totalnom slomu" Predsednik najmoćnije EU zemlje je upravo poslao alarmantno upozorenje i napao Trampa

Blic pre 46 minuta
Rusija: Preuzimanje tankera od strane SAD predstavlja grubo kršenje osnovnih principa

Rusija: Preuzimanje tankera od strane SAD predstavlja grubo kršenje osnovnih principa

RTV pre 47 minuta
Nedeljnik: Srbiji preti carina od 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD - Tramp podržao zakon protiv zemalja koje uvoze ruski…

Nedeljnik: Srbiji preti carina od 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD - Tramp podržao zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

N1 Info pre 16 minuta