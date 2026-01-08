(Foto) Održana svečana akademija u Banjaluci povodom 34 godine postojanja Republike Srpske

Predsednik SNSD Milorad Dodik poručio je na svečanoj akademiji u hali Borik u Banjaluci da smatra da je Republika Srpska neminovnost i da, kako je rekao, ne želi time nikoga da iritira, iako zna da to najviše iritira one koji bi želeli da Republika Srpska nestane.

"Oni kažu da mi imamo rezervnu državu i da možemo tamo da idemo, ali da ponesemo samo ono što možemo na cipelama. A ja kažem, kada pođemo ponećemo 49 odsto BiH", poručio je Dodik. On je u svojoj besedi povodom Dana Republike, 9. januara naveo da nije slučajno to što se Dan Republike obeležava baš tog dana. "To je i arhiđakon Sveti Stefan prvomučenik, naš verski praznik i mi svaki dan imamo neki verski praznik kojim slavimo našu veru i čuvamo naš identitet", ukazao