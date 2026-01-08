Napeto u Minesoti: Imigracioni policajac ubio ženu (37), usledili protesti građana

Federalna operacija Službe za imigraciju i carinu SAD (ICE) u sredu u Mineapolisu završila se smrtnim ishodom pošto je pripadnik te službe upucao ženu koja je vozila automobil u glavu. Nakon toga došlo je do protesta u Mineapolisu, a poslate su i različite političke poruke.

Prema navodima Ministarstva za unutrašnju bezbednost, do pucnjave je došlo nakon što je žena, koja je kasnije identifikovana kao Rene Nikol Gud (37), uprkos naređenjima policajaca, pokrenula vozilo i kretala se u pravcu agenata ICE. Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kom se vidi kako Gud pokušava da skrene udesno, a pripadnik ICE koji je stajao kod prednjeg levog fara njenog automobila u tom trenutku počinje da puca. Gud je ubijena u pucnjavi u stambenom