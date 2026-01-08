Ledeni dan u Srbiji: Otežan saobraćaj zbog snega, u nekoliko mesta i dalje vanredna situacija, nema ni struje

NIN pre 55 minuta
Ledeni dan u Srbiji: Otežan saobraćaj zbog snega, u nekoliko mesta i dalje vanredna situacija, nema ni struje

Na većini putnih pravaca u Srbiji saobraćaj je jutros zbog snega otežan, uključujući Beograd gde je u pojedinim delovima izmenjen javni prevoz, a većina ulica je neočišćena.

Zbog snežnih padavina vanredna situacija proglašena je u Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju, Valjevu, Majdanpeku, delu teritorije Prijepolja i u Malom Zvorniku, dok su problemi sa snabdevanjem strujom najizraženiji u Kolubarskom, Mačvanskom i delovima Zlatiborskog upravnog okruga. Davor Vidović iz Sektora za vanredne situacije rekao je za RTS da su intervenisali 40 puta i da su od 4. januara evakuisali 20 osoba. On je naveo da su većinom uklanjali oborena
