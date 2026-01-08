Čišćenje snega i posipanje soli

Pored redovnih poslova pražnjenja malih korpi, podzemnih i nadzemnih kontejnera, zimske ekipe JKP „Mediana“ Niš danas rade na: • Centar, Stari park Kej: čišćenje snega • Trg Kralja Aleksandra, Trg Pavla Stojkovića, Staro groblje, Vojvode Gojka, Čarnojevićeva, Episkopska, Mokranjčeva, Stanoja Bunuševca, Rudnička, Zmaja Od Noćaja., Bulevar Zorana Đinđića, Čair, Vojvode Mišića, Zetska, Dušanova, Bulevar Zorana Đinđića, Ćele Kula, Patrijarha Pavla: čišćenje snega,