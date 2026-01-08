Ekipe JKP „Čistoća“ intenzivno rade na uklanjanju snega i odnošenju smeća

Novi Sad - Ekipe JKP „Čistoća“ su na terenu i intenzivno rade na uklanjanju snega sa trotoara, prilaza pešačkim prelazima i ostalih javnih površina, kako bi kretanje građana bilo bezbedno i nesmetano.

Posebna pažnja posvećena je raščišćavanju zona oko pešačkih prelaza, čime se poboljšava preglednost kako za pešake tako i za vozače. Radnici Službe za sakupljanje i transport otpada obavljaju svoje radne zadatke i nakon pražnjenja, uklanjaju sneg oko kontejnera da bi građanima omogućili neometano odlaganje otpada. Iz JKP „Čistoća“ ističu da su u pripravnosti tokom celog perioda snežnih padavina, reagujući blagovremeno kako bi se sprečile poteškoće izazvane snegom.