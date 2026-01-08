Dugoročni rizici od povlačenja SAD iz međunarodnih organizacija

Dugoročni rizici od povlačenja SAD iz međunarodnih organizacija

Radikalna odluka Donalda Trampa da povuče SAD iz 66 međunarodnih organizacija i ugovora mogla bi da stvori prazninu koju će popuniti druge sile i da umanji globalni ugled najmoćnije države sveta, piše portal EUalajv.

Bela kuća je sinoć objavila da se SAD povlače iz 66 entiteta koje smatraju suprotnim američkim nacionalnim interesima, iako su mnoge od tih organizacija istorijski pojačavale američki uticaj u svetu, pružajući platforme za diplomatiju i meku moć, navodi briselski portal. Na meti predsedničkog memoranduma je širok spektar organizacija, od kojih mnoge unapređuju globalne napore u oblastima ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, ekonomskog razvoja i javnog zdravlja,
