Redak slučaj: NASA razmatra da na Zemlju vrati astronaute zbog zdravstvenih problema

Američka svemirska agencija NASA saopštila je da razmatra redak rani povratak jednog astronauta i njegove posade sa Međunarodne svemirske stanice zbog neodređenog medicinskog problema.

To je saopšteno svega nekoliko sati nakon otkazivanja planirane svemirske šetnje koja je bila zakazana za četvrtak. NASA je rekla da je astronaut, čiji identitet nije otkrila zbog medicinske privatnosti, u stabilnom stanju u orbitalnoj laboratoriji, prenosi Rojters. "Bezbedno sprovođenje naših misija je naš najveći prioritet i aktivno procenjujemo sve opcije, uključujući mogućnost ranijeg završetka misije Crew-11", saopštila je NASA. Povratak četvoročlane posade