Vređao, udarao i pretio nožem poznaniku u Nišu, pa na ulici ranio muškarca

Radio 021 pre 8 sati  |  Tanjug
Vređao, udarao i pretio nožem poznaniku u Nišu, pa na ulici ranio muškarca

Policija u Nišu uhapsila je S. S. (26) iz okoline Žitorađe zbog sumnje da je izvršio krivična dela zlostavljanje i mučenje i protivpravno lišenje slobode.

On je uhapšen zbog sumnje da je sinoć vređao, udarao i pretio nožem poznaniku u čijem je stanu bio, kao i da ga je sprečavao da izađe iz stana. U saopštenju Policijske uprave u Nišu navodi se da je osumnjičeni potom izašao ispred zgrade i, kako se sumnja, nakon kraće rasprave, oštrim predmetom ubo u ruku muškarca koji se tu našao, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava zbog nanošenja lakih telesnih povreda. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48
