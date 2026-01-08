Protest poljoprivrednika u Parizu zbog trgovinskog sporazuma EU sa Merkosurom

Radio sto plus pre 25 minuta
Protest poljoprivrednika u Parizu zbog trgovinskog sporazuma EU sa Merkosurom

Protest je organizovao sindikat Ruralna koordinacija kako bi izvršio dodatni pritisak na Vladu, koja se protivi sporazumu.

Ministarstvo je saopštilo da se oko 20 traktora nalazi u centru Pariza, dok je još nekoliko raspoređeno u drugim delovima grada, uprkos zabrani koju su izdale vlasti. EU je ove nedelje obnovila unutrašnje pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini sa zemljama Merkosura – Brazilom, Argentinom, Bolivijom, Paragvajem i Urugvajem, zbog spekulacija da bi sporazum mogao da se potpiše u Paragvaju 12. januara. Pristalice sporazuma, predvođene Nemačkom, smatraju da će
REUC pre 25 minuta
N1 Info pre 1 sat
RTS pre 1 sat
Serbian News Media pre 30 minuta
Pravda pre 2 sata
Blic pre 2 sata
Kurir pre 2 sata
