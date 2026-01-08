Srbiji preti carina od najmanje 500% na izvoz robe i usluga u SAD, Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

Rešetka pre 2 sata
Srbiji preti carina od najmanje 500% na izvoz robe i usluga u SAD, Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas…

Američki Senat razmatra predlog „Zakona o sankcionisanju Rusije iz 2025. godine“, kojim se predviđa uvođenje carina od najmanje 500 odsto na svu robu iz država koje nastave da kupuju ruske energente, prenosi Nedeljnik.

Zakon ima za cilj potpuno presecanje finansijskih izvora ruske politike i vojnog sektora, a predviđa sankcije ako Rusija odbije pregovore o miru sa Ukrajinom ili prekrši eventualni sporazum. Poseban deo dokumenta odnosi se na treće države – carine bi se odnosile na svaku zemlju koja kupuje rusku naftu, gas, uranijum ili petrohemijske proizvode. Iako Srbija nije navedena po imenu, mogla bi da se nađe na udaru jer je potpuno zavisna od ruskog gasa i godišnje uvozi
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Nedeljnik: Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz u SAD

Nedeljnik: Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz u SAD

Danas pre 1 sat
Nedeljnik: Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD

Nedeljnik: Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD

Novi magazin pre 2 sata
Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD

Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD

Biznis.rs pre 2 sata
Nedeljnik: Srbiji preti carina od najmanje 500% na izvoz robe i usluga u SAD, Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje…

Nedeljnik: Srbiji preti carina od najmanje 500% na izvoz robe i usluga u SAD, Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

Forbes pre 2 sata
Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz u SAD: Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz u SAD: Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

Nova pre 3 sata
Srbiji preti carina od 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD

Srbiji preti carina od 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD

Pravda pre 2 sata
Da li Srbiji prete carine od 500 odsto na izvoz u SAD: Trampov podržava zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

Da li Srbiji prete carine od 500 odsto na izvoz u SAD: Trampov podržava zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

Nova ekonomija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaSenatRusijanafta

Svet, najnovije vesti »

EUalajv: Dugoročni rizici od povlačenja SAD iz međunarodnih organizacija

EUalajv: Dugoročni rizici od povlačenja SAD iz međunarodnih organizacija

Danas pre 17 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rusi balističkim raketama gađali Krivi Rog; Bez struje u Dnjepropetrovskoj oblasti 800.000 ljudi

UKRAJINSKA KRIZA: Rusi balističkim raketama gađali Krivi Rog; Bez struje u Dnjepropetrovskoj oblasti 800.000 ljudi

RTV pre 2 minuta
Senat SAD pokrenuo proceduru za ograničenje Trampovih vojnih akcija prema Venecueli

Senat SAD pokrenuo proceduru za ograničenje Trampovih vojnih akcija prema Venecueli

RTV pre 2 minuta
Lukašenko: Otmica Madura je povezana sa izdajom i zaverom

Lukašenko: Otmica Madura je povezana sa izdajom i zaverom

RTV pre 27 minuta
Može li se agent ICE-a koji je ubio ženu u Minesoti krivično goniti?

Može li se agent ICE-a koji je ubio ženu u Minesoti krivično goniti?

N1 Info pre 12 minuta