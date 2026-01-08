Srbiji preti carina od najmanje 500% na izvoz robe i usluga u SAD, Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas…

Američki Senat razmatra predlog „Zakona o sankcionisanju Rusije iz 2025. godine“, kojim se predviđa uvođenje carina od najmanje 500 odsto na svu robu iz država koje nastave da kupuju ruske energente, prenosi Nedeljnik.

Zakon ima za cilj potpuno presecanje finansijskih izvora ruske politike i vojnog sektora, a predviđa sankcije ako Rusija odbije pregovore o miru sa Ukrajinom ili prekrši eventualni sporazum. Poseban deo dokumenta odnosi se na treće države – carine bi se odnosile na svaku zemlju koja kupuje rusku naftu, gas, uranijum ili petrohemijske proizvode. Iako Srbija nije navedena po imenu, mogla bi da se nađe na udaru jer je potpuno zavisna od ruskog gasa i godišnje uvozi