Obeležavanje Dana Srpske – Dodik: Srpski narod pobedio sve podele; Macut: Srbija će uvek biti uz RS

Svečana akademija pod nazivom "Živeće ognjište" – povodom obeležavanja 9. januara, Dana Republike Srpske – održana u sportskoj dvorani "Borik". Patrijarh Porfirije: U Banjaluci nas je okupila dvostruka radost: rođenje Isusa Hrista, ali i rađanje Republike Srpske. Milorad Dodik: Volim Srpsku i bez nje i njenog postojanja nema budućnosti. Premijer Đuro Macut poručio da će Srbija uvek biti uz RS. Svečano otkriveno Centralno spomen-obeležje borcima (1991–1995) na Trgu srpskih junaka na kojem je uklesano 26.000

Izveštaj Nikoline Rakić iz Banjaluke U Banjaluci prijem povodom Dana Republike Srpske U sedištu Vlade Republike Srpske Banjaluci organizovan je prijem za delegacije i zvanice koje su prisustvovale svečanoj akademiji povodom obeležavanja 9. januara, Dana RS, a prijemu prisustvuje i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut. Goste su dočekali predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić i premijer RS Savo Minić. Premijer Đuro Macut izjavio je da će Srbija nastaviti da