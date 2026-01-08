U Nišu uhapšen muškarac zbog sumnje da je zlostavljao, mučio i lišio slobode poznanika

Pripadnici MUP-a u Nišu uhapsili su jednu mušku osobu iz okoline Žitorađe, zbog sumnje da je izvršio krivična dela zlostavljanje, mučenje i protivpravno lišenje slobode.

Kako je saopšteno iz MUP-a, S. S. (2000) se sumnjiči da je sinoć vređao, udarao i pretio nožem dvadesetsedmogodišnjem poznaniku u čijem je stanu bio, kao i da ga je sprečavao da izađe iz stana. S. S. je potom izašao ispred zgrade i, kako se sumnja, nakon kraće rasprave, oštrim predmetom ubo u ruku tridesetosmogodišnjeg muškarca, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda. Osumnjičenom je određeno