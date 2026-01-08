U Nišu uhapšen muškarac zbog sumnje da je zlostavljao, mučio i lišio slobode poznanika

RTS pre 2 sata
U Nišu uhapšen muškarac zbog sumnje da je zlostavljao, mučio i lišio slobode poznanika

Pripadnici MUP-a u Nišu uhapsili su jednu mušku osobu iz okoline Žitorađe, zbog sumnje da je izvršio krivična dela zlostavljanje, mučenje i protivpravno lišenje slobode.

Kako je saopšteno iz MUP-a, S. S. (2000) se sumnjiči da je sinoć vređao, udarao i pretio nožem dvadesetsedmogodišnjem poznaniku u čijem je stanu bio, kao i da ga je sprečavao da izađe iz stana. S. S. je potom izašao ispred zgrade i, kako se sumnja, nakon kraće rasprave, oštrim predmetom ubo u ruku tridesetosmogodišnjeg muškarca, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda. Osumnjičenom je određeno
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Uhapšen mladić iz okoline Žitorađe: pretio nožem poznaniku, pa ranio muškarca ispred zgrade

Uhapšen mladić iz okoline Žitorađe: pretio nožem poznaniku, pa ranio muškarca ispred zgrade

Gradski portal 018 pre 1 sat
Vređao, udarao i pretio nožem poznaniku u Nišu, pa na ulici ranio muškarca

Vređao, udarao i pretio nožem poznaniku u Nišu, pa na ulici ranio muškarca

Radio 021 pre 2 sata
Pretio poznaniku u stanu, pa ispred zgrade ubo u ruku drugog muškarca

Pretio poznaniku u stanu, pa ispred zgrade ubo u ruku drugog muškarca

Naissus info pre 2 sata
Uhapšen muškarac zbog sumnje da je zlostavljao, mučio i lišio slobode poznanika

Uhapšen muškarac zbog sumnje da je zlostavljao, mučio i lišio slobode poznanika

Rešetka pre 2 sata
Uhapšen mladić (26) iz okoline Žitorađe: Tukao poznanika u stanu i pretio mu nožem, pa ubo u ruku muškarca na ulici

Uhapšen mladić (26) iz okoline Žitorađe: Tukao poznanika u stanu i pretio mu nožem, pa ubo u ruku muškarca na ulici

Newsmax Balkans pre 2 sata
Hapšenje u Sremskoj Kamenici: Kod mladića pronađena 73 paketića marihuane

Hapšenje u Sremskoj Kamenici: Kod mladića pronađena 73 paketića marihuane

Serbian News Media pre 2 sata
U Nišu uhapšen mladić zbog zlostavljanja i mučenja poznanika

U Nišu uhapšen mladić zbog zlostavljanja i mučenja poznanika

Medijska kutija pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišMUP

Regioni, najnovije vesti »

Vanredna situacija u Majdanpeku: Dva dana bez struje i grejanja, samo par odeljenja Bolnice koriste agregate

Vanredna situacija u Majdanpeku: Dva dana bez struje i grejanja, samo par odeljenja Bolnice koriste agregate

N1 Info pre 56 minuta
Živković podnela krivičnu prijavu protiv direktorke Centra za socijalni rad u Boru

Živković podnela krivičnu prijavu protiv direktorke Centra za socijalni rad u Boru

Ist media pre 5 minuta
Radijatori mlaki, nedostaje gas, a teretna vozila čekaju ukidanje zabrane saobraćaja

Radijatori mlaki, nedostaje gas, a teretna vozila čekaju ukidanje zabrane saobraćaja

Ist media pre 20 minuta
Majdanpek dva dana bez struje i grejanja. Proglašena vanredna situacija

Majdanpek dva dana bez struje i grejanja. Proglašena vanredna situacija

Ist media pre 10 minuta
Grad Valjevo proglasio vanrednu situaciju zbog elektroenergetske situacije.

Grad Valjevo proglasio vanrednu situaciju zbog elektroenergetske situacije.

Valjevska posla pre 10 minuta