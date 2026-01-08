Ukrajina: Bez struje u Dnjepropetrovskoj oblasti 800.000 ljudi; Grejam: Tramp dao zeleno svetlo za nove sankcije Rusiji

Rat u Ukrajini – 1415. dan. Ukrajinsko ministarstvo energetike saopštilo je da je skoro 800.000 potrošača bez struje u jugoistočnom Dnjepropetrovskom regionu nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu. Republikanski senator Lindzi Grejam izjavio je da je američki predsednik Donald Tramp dao zeleno svetlo za predlog zakona o novim sankcijama Rusiji, kao i da bi o tome moglo da se glasa već naredne nedelje.

Orban: Ukrajina traži resurse za narednu deceniju koji bi Mađarsku zadužili decenijama Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da bi resursi koje Ukrajina traži za narednih 10 godina mogli da pokriju isplatu svih penzija u Mađarskoj narednih 40 godina ili sve subvencije za porodičnu podršku narednih 60 godina. Orban je naveo da je ministar za poslove Evropske unije Janoš Boka na sastanku vlade predstavio plan Brisela o raspodeli 800 milijardi dolara i način