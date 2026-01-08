Ukrajina: Bez struje u Dnjepropetrovskoj oblasti 800.000 ljudi; Grejam: Tramp dao zeleno svetlo za nove sankcije Rusiji

RTS pre 14 minuta
Ukrajina: Bez struje u Dnjepropetrovskoj oblasti 800.000 ljudi; Grejam: Tramp dao zeleno svetlo za nove sankcije Rusiji

Rat u Ukrajini – 1415. dan. Ukrajinsko ministarstvo energetike saopštilo je da je skoro 800.000 potrošača bez struje u jugoistočnom Dnjepropetrovskom regionu nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu. Republikanski senator Lindzi Grejam izjavio je da je američki predsednik Donald Tramp dao zeleno svetlo za predlog zakona o novim sankcijama Rusiji, kao i da bi o tome moglo da se glasa već naredne nedelje.

Orban: Ukrajina traži resurse za narednu deceniju koji bi Mađarsku zadužili decenijama Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da bi resursi koje Ukrajina traži za narednih 10 godina mogli da pokriju isplatu svih penzija u Mađarskoj narednih 40 godina ili sve subvencije za porodičnu podršku narednih 60 godina. Orban je naveo da je ministar za poslove Evropske unije Janoš Boka na sastanku vlade predstavio plan Brisela o raspodeli 800 milijardi dolara i način
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Moskva zahteva od SAD da omoguće povratak Rusima s tankera "Marinera"; krajina: Bez struje u…

UKRAJINSKA KRIZA: Moskva zahteva od SAD da omoguće povratak Rusima s tankera "Marinera"; krajina: Bez struje u Dnjepropetrovskoj oblasti 800.000 ljudi

RTV pre 14 minuta
Orban: Ukrajina traži resurse za narednu deceniju koji bi Mađarsku zadužili decenijama

Orban: Ukrajina traži resurse za narednu deceniju koji bi Mađarsku zadužili decenijama

RTV pre 24 minuta
Uživo: Rat u Ukrajini Zelenski: Rat u Ukrajini mogao bi se završiti tokom kiparskog predsedavanja Savetom EU

Uživo: Rat u Ukrajini Zelenski: Rat u Ukrajini mogao bi se završiti tokom kiparskog predsedavanja Savetom EU

Euronews pre 2 sata
Zelenski otkrio kada bi mogao da se završi rat sa Rusijom: "Pregovori su dostigli novu prekretnicu"

Zelenski otkrio kada bi mogao da se završi rat sa Rusijom: "Pregovori su dostigli novu prekretnicu"

Blic pre 2 sata
Zelenski: Rat u Ukrajini mogao bi se završiti tokom kiparskog predsedavanja Savetom EU

Zelenski: Rat u Ukrajini mogao bi se završiti tokom kiparskog predsedavanja Savetom EU

NIN pre 2 sata
Zelenski: Rat u Ukrajini mogao bi se završiti tokom kiparskog predsedavanja Savetom EU

Zelenski: Rat u Ukrajini mogao bi se završiti tokom kiparskog predsedavanja Savetom EU

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaMoskvaUkrajinaBriselTanjugKiparEURusijaDonjeckBožićDonald TrampDolarMađarskanaftaHersonVladimir ZelenskiZaporožjeViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Švajcarski list: Srbija ostala bez tri stuba spoljne politike, politika klackalice se raspala

Švajcarski list: Srbija ostala bez tri stuba spoljne politike, politika klackalice se raspala

N1 Info pre 19 minuta
Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Beta pre 24 minuta
Haos na aerodromima u Evropi zbog snega: Koja su prava putnika u slučaju otkazivanja ili pomeranja leta

Haos na aerodromima u Evropi zbog snega: Koja su prava putnika u slučaju otkazivanja ili pomeranja leta

Euronews pre 39 minuta
Orban: Ukrajina traži resurse za narednu deceniju koji bi Mađarsku zadužili decenijama

Orban: Ukrajina traži resurse za narednu deceniju koji bi Mađarsku zadužili decenijama

RTV pre 24 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Moskva zahteva od SAD da omoguće povratak Rusima s tankera "Marinera"; krajina: Bez struje u…

UKRAJINSKA KRIZA: Moskva zahteva od SAD da omoguće povratak Rusima s tankera "Marinera"; krajina: Bez struje u Dnjepropetrovskoj oblasti 800.000 ljudi

RTV pre 14 minuta