Aerodrom u Amsterdamu otkazao najmanje 800 letova zbog snega i vetra

AMSTERDAM - Zbog nevremena sa snegom i ledom na aerodromima u Holandiji i Francuskoj bilo je kašnjenja i otkazivanja avionskih letova, a oko 1.000 ljudi je primorano da provede noć na amsterdamskom aerodromu Shiphol, na kome je tokom dana otkazano najmanje 800 letova.

Portparol aerodroma Stefan Donker, rekao je za Rojters da je u pitanju "izuzetna situacija", kao i da je Shiphol postavio nekoliko stotina kreveta, jastuke, ćebad, hranu i piće za putnike. U ostatku Holandije mnoge škole su bile zatvorene, a vlasti su pozvale ljude da rade od kuće. U Parizu je otkazano oko 100 letova na aerodromu Šarl de Gol i dodatnih 40 na aerodromu Orli, jer je oluja Goreti koja je stigla sa atlantske obale, prekrila francuski glavni grad