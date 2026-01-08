RHMZ:Sneg pada u većem delu zemlje,na Crnom Vrhu 33cm, najhladnije na Kopaoniku -12

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da sneg trenutno pada u većem delu zemlje, da je najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno -12 stepeni Celzijusa, dok najviše snežnog pokrivača ima na Crnom Vrhu gde je izmereno 33 centimetara.

Niska temperatura je i na Crnom Cvrhu gde je u 11.00 časova izmereno -10 stepeni, na Zlatiboru je -8, u Sjenici -7, na Paliću i u Sremskoj Mitrovici, Kikindi i u Zrenjaninu je izmereno -5 stepeni, a u Beogradu je samo za stepen hladnije, odnosno u prestonici je -4 stepena Celzijusa. U većem delu zemlje pada sneg, oblačno je vreme, a ponegde ima magle i sumaglice. RHMZ navodi da je visina snežnog prekrivača na Crnom Vrhu 33 centimetara, a na Zlatiboru 28, u Loznici