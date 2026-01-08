Danas je DRUGI DAN BOŽIĆA, posvećen Saboru presvete Bogorodice

Božić je vreme radosti, ljubavi i okupljanja porodice i prijatelja.

Pravoslavni vernici slave ga tri dana, od kojih svaki nosi poseban značaj. Dok je prvi dan posvećen rođenju Isusa Hrista, drugi dan Božića poznat je kao Sabor Presvete Bogorodice, a treći se obeležava kao Stevandan (Stevanjdan, Sveti Stefan) Drugi dan Božića u Srpskoj pravoslavnoj crkvi posvećen je Saboru Presvete Bogorodice, prazniku koji slavi Mariju, majku Isusa Hrista, kao roditeljku Spasitelja i simbol majčinske ljubavi, solidarnosti i zajedništva, te se