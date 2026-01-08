EDS: Nove padavine izazvale nove kvarove na mreži u Mačvanskom okrugu

Šabačke novosti pre 2 sata
EDS: Nove padavine izazvale nove kvarove na mreži u Mačvanskom okrugu

Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštila je da nove snežne padavine na području Loznice, Krupnja, Malog Zvornika i okoline otežavaju normalizaciju snabdevanja strujom, iako su pojačane ekipe montera EDS.

Ekipe EDS juče su sanirale veći deo kvarova, ali je noćas palo novih 10 centimetara teškog i vlažnog snega, što je, kako se navodi, uz vetar i ledeni talas izazvalo nove padove stabala drveća na distributivnu mrežu i dodatne kvarove. „Nepristupačan teren, smetovi i zavejani putevi otežavaju pristup dalekovodima i otklanjanje kvarova. Zahvaljujući nadljudskim naporima montera, kvarovi su locirani i očekuje se da se ubrzo dalekovodi ponovo stave u funkciju“, piše u
EDS: U toku popravke na dalekovodu u opštini Majdanpek, a stižu i agregati za meštane

Vanredna situacija i u Majdanpeku zbog problema izazvanih snegom

U Majdanpeku proglašena vanredna situacija: Od srede uveče građani bez struje, grejanja i interneta

Struja u prekidu zbog snežnog nevremena: Ekipe Elektrodistribucije Srbije intenzivno saniraju kvarove na području Majdanpeka i…

Vanredna situacija u Majdanpeku: Dva dana bez struje i grejanja, samo par odeljenja Bolnice koriste agregate

Grad Valjevo proglasio vanrednu situaciju zbog elektroenergetske situacije.

Majdanpek dva dana bez struje i grejanja. Proglašena vanredna situacija

