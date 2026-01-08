EDS: Nove padavine izazvale nove kvarove na mreži u Mačvanskom okrugu

Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštila je da nove snežne padavine na području Loznice, Krupnja, Malog Zvornika i okoline otežavaju normalizaciju snabdevanja strujom, iako su pojačane ekipe montera EDS.

Ekipe EDS juče su sanirale veći deo kvarova, ali je noćas palo novih 10 centimetara teškog i vlažnog snega, što je, kako se navodi, uz vetar i ledeni talas izazvalo nove padove stabala drveća na distributivnu mrežu i dodatne kvarove. „Nepristupačan teren, smetovi i zavejani putevi otežavaju pristup dalekovodima i otklanjanje kvarova. Zahvaljujući nadljudskim naporima montera, kvarovi su locirani i očekuje se da se ubrzo dalekovodi ponovo stave u funkciju“, piše u