Trump povlači SAD iz više desetina međunarodnih organizacija

Slobodna Evropa pre 14 minuta
Trump povlači SAD iz više desetina međunarodnih organizacija

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je u sredu da će se njegova zemlja povući iz 66 međunarodnih ili tela Ujedinjenih nacija, među kojima su i ključni ugovor o klimi i UN-ova tela koje promovišu ravnopravnost polova i osnaživanje žena, jer "deluju suprotno nacionalnim interesima SAD-a", javio je Reuters.

Među 35 tela koja nisu deo UN-a i 31 UN-ovo koje je Trump naveo u dopisu visokim zvaničnicima vlade jest i Okvirna konvencija UN-a o klimatskim promenama (UNFCCC), koja se smatra "temeljnim" klimatskim ugovorom, a ona je i matični sporazum Pariskog klimatskog sporazuma iz 2015. godine. SAD su prošle su godine prvi put u tri decenije preskočile godišnji međunarodni samitu UN-a o klimi, COP30. "Sjedinjene Države bile bi prva zemlja koja bi se povukla iz UNFCCC-a",
