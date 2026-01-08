Vremenska prognoza za petak, 9. januar: Ujutru oblačno i hladno sa mrazom, tokom dana toplije

Serbian News Media pre 19 minuta
Vremenska prognoza za petak, 9. januar: Ujutru oblačno i hladno sa mrazom, tokom dana toplije

Vreme u Srbiji će sutra ujutro biti umereno oblačno i veoma hladno sa umerenim i jakim mrazom, a tokom dana toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je izdao upozorenje za područje cele zemlje na jak mraz i ledenu kišu, sa padavinama najpre u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu, a uveče i na istoku Srbije. Novo naoblačenje očekuje se sutra ujutru na severu i zapadu zemlje, a tokom dana i u ostalim krajevima, dok su popodne moguće mešovite padavine. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, a najniža temperatura će biti od -14 na severu i zapadu do -4 stepena na istoku zemlje, dok će najviša biti od -1
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

RHMZ upozorava: Jak mraz i pojava ledene kiše širom Srbije

RHMZ upozorava: Jak mraz i pojava ledene kiše širom Srbije

Niške vesti pre 24 minuta
RHMZ upozorio na jak mraz: Sutra najhladnije jutro u Srbiji

RHMZ upozorio na jak mraz: Sutra najhladnije jutro u Srbiji

Glas Zaječara pre 59 minuta
RHMZ upozorio na jak mraz: Sutra najhladnije jutro u Srbiji

RHMZ upozorio na jak mraz: Sutra najhladnije jutro u Srbiji

Danas pre 1 sat
Opasno nevreme sutra stiže u dve hrvatske regije, jedna je blizu Srbije! Izdat crveni i narandžasti meteoalarm, hitan apel…

Opasno nevreme sutra stiže u dve hrvatske regije, jedna je blizu Srbije! Izdat crveni i narandžasti meteoalarm, hitan apel: "Izbegavajte nepotrebna putovanja!"

Kurir pre 1 sat
Upozorenje meteorologa: Ledena kiša i ekstremna hladnoća sutra u istočnoj Srbiji

Upozorenje meteorologa: Ledena kiša i ekstremna hladnoća sutra u istočnoj Srbiji

Ist media pre 1 sat
U petak u Novom Sadu -12 stepeni i kiša koja se ledi pri tlu

U petak u Novom Sadu -12 stepeni i kiša koja se ledi pri tlu

Radio 021 pre 1 sat
Temperatura do minus 14 i ledena kiša: RHMZ izdao upozorenje, meteorolog prognozira koliko će potrajati hladno vreme

Temperatura do minus 14 i ledena kiša: RHMZ izdao upozorenje, meteorolog prognozira koliko će potrajati hladno vreme

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZVremenska prognozasrbija

Zabava, najnovije vesti »

Prva izjava Kije Kockar nakon veridbe: Evo šta je rekla o prstenu od 10.500 evra, ima jaku simboliku

Prva izjava Kije Kockar nakon veridbe: Evo šta je rekla o prstenu od 10.500 evra, ima jaku simboliku

Blic pre 24 minuta
RHMZ upozorava: Jak mraz i pojava ledene kiše širom Srbije

RHMZ upozorava: Jak mraz i pojava ledene kiše širom Srbije

Niške vesti pre 24 minuta
Kratka putovanja su novi standard, ali da li su zaista jeftinija?

Kratka putovanja su novi standard, ali da li su zaista jeftinija?

Buro pre 24 minuta
Aleksandar Berček i Miki Manojlović nisu pričali 20 godina. Kasnije je usledilo pomirenje, a evo i gde su se spojili.

Aleksandar Berček i Miki Manojlović nisu pričali 20 godina. Kasnije je usledilo pomirenje, a evo i gde su se spojili.

Blic pre 24 minuta
"Lupam vratima i vičem" Ivana Peters otkrila nepoznate detalje o sebi: Evo šta se desi kad je neko iznervira i gane u živac

"Lupam vratima i vičem" Ivana Peters otkrila nepoznate detalje o sebi: Evo šta se desi kad je neko iznervira i gane u živac

Blic pre 24 minuta