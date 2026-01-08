Emirati su "neosvojiva tvrđava" - Dubai nadigrao prvaka Evrope, blistao Kenan Kamenjaš!

Sportske.net pre 39 minuta  |  Sportske.net
Emirati su "neosvojiva tvrđava" - Dubai nadigrao prvaka Evrope, blistao Kenan Kamenjaš!

Košarkaši Dubaija savladali su aktuelnog prvaka Evrope Fenerbahče u meču 21. kola Evrolige rezultatom 92:81 (24:22, 27:20, 22:20, 19:19).

Tako je ekipa trenera Jurice Golemca još jednom pokazala koliko je teško igrati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je u ovoj evroligaškoj sezoni slavio samo Makabi iz Tel Aviva. Pobedom nad braniocem trofeja Dubai je došao do desetog trijumfa u takmičenju i sada je na učinku 10-11, dok je Fener pretrpeo sedmi poraz i sada ima skor 13-7, uz utakmicu manje koju će odigrati protiv Olimpijakosa. Bila je ovo izuzetno duga utakmica, zbog mnogobrojnih prekida, posebno
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Dubai prekinuo Fenerbahčeov niz pobeda u Evroligi

Dubai prekinuo Fenerbahčeov niz pobeda u Evroligi

RTS pre 24 minuta
Partijom karijere do pobede: Sjajni Kamenjaš se igrao sa Fenerom

Partijom karijere do pobede: Sjajni Kamenjaš se igrao sa Fenerom

Sport klub pre 39 minuta
Fener ima nerešivu enigmu - Dubai

Fener ima nerešivu enigmu - Dubai

B92 pre 39 minuta
Kad i gde možete gledati meč Barselona – Partizan ?

Kad i gde možete gledati meč Barselona – Partizan ?

Danas pre 3 sata
Donatas pred Žalgiris: „Posle naše sramotne poslednje partije, očigledno moramo da reagujemo!“

Donatas pred Žalgiris: „Posle naše sramotne poslednje partije, očigledno moramo da reagujemo!“

Hot sport pre 3 sata
Nvora otkrio recept za žalgiris: Evo šta Zvezda mora da uradi u Kaunasu...

Nvora otkrio recept za žalgiris: Evo šta Zvezda mora da uradi u Kaunasu...

Kurir pre 3 sata
Trener Žalgirisa nahvalio Zvezdu: Fizički jak tim sa mnogo talenta, Nvora MVP!

Trener Žalgirisa nahvalio Zvezdu: Fizički jak tim sa mnogo talenta, Nvora MVP!

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaDubaiEvroligaOlimpijakosMakabiFenerbahče

Sport, najnovije vesti »

Rezultat koji ne odgovora Zvezdi, Dubai kao domaćin srušio aktuelnog šampiona Evrope

Rezultat koji ne odgovora Zvezdi, Dubai kao domaćin srušio aktuelnog šampiona Evrope

Danas pre 39 minuta
Motiejunas pred Žalgiris: Moramo da odgovorimo, nakon sramotne igre u prošlom meču (VIDEO)

Motiejunas pred Žalgiris: Moramo da odgovorimo, nakon sramotne igre u prošlom meču (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Fudbaler Partizana Zubairu na pozajmici u turskom Čorumu

Fudbaler Partizana Zubairu na pozajmici u turskom Čorumu

Danas pre 1 sat
Dubai prekinuo Fenerbahčeov niz pobeda u Evroligi

Dubai prekinuo Fenerbahčeov niz pobeda u Evroligi

RTS pre 24 minuta
Spartak porazom u Grčkoj okončao debitantsku sezonu u Ligi šampiona

Spartak porazom u Grčkoj okončao debitantsku sezonu u Ligi šampiona

RTS pre 19 minuta