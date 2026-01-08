Emirati su "neosvojiva tvrđava" - Dubai nadigrao prvaka Evrope, blistao Kenan Kamenjaš!

Košarkaši Dubaija savladali su aktuelnog prvaka Evrope Fenerbahče u meču 21. kola Evrolige rezultatom 92:81 (24:22, 27:20, 22:20, 19:19).

Tako je ekipa trenera Jurice Golemca još jednom pokazala koliko je teško igrati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je u ovoj evroligaškoj sezoni slavio samo Makabi iz Tel Aviva. Pobedom nad braniocem trofeja Dubai je došao do desetog trijumfa u takmičenju i sada je na učinku 10-11, dok je Fener pretrpeo sedmi poraz i sada ima skor 13-7, uz utakmicu manje koju će odigrati protiv Olimpijakosa. Bila je ovo izuzetno duga utakmica, zbog mnogobrojnih prekida, posebno