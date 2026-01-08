Dve osobe povređene su u dva odvojena incidenta u Beogradu

Dve osobe povređene su u dva odvojena incidenta koja su se tokom noći dogodila u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Žena stara 86 godina povređena je u požaru koji je izbio u 19.39 u ulici Ilije Stojadinovića na Čukarici i prevezena je na VMA. U 22.31 u udesu u Erčanskoj ulici u Ripnju, 28-godišnji muškarac lakše je povređen i prevezen u bolnicu. Udes se dogodio i u ulici Miće Orlovića na Savskom vencu u 22.14, ali u toj nesreći nije bilo povređenih. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 88 puta, od čega sedam na javnom mestu. Za pomoć su se uglavnom javljali hronični