Dve osobe povređene su u dva odvojena incidenta u Beogradu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Dve osobe povređene su u dva odvojena incidenta koja su se tokom noći dogodila u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Žena stara 86 godina povređena je u požaru koji je izbio u 19.39 u ulici Ilije Stojadinovića na Čukarici i prevezena je na VMA. U 22.31 u udesu u Erčanskoj ulici u Ripnju, 28-godišnji muškarac lakše je povređen i prevezen u bolnicu. Udes se dogodio i u ulici Miće Orlovića na Savskom vencu u 22.14, ali u toj nesreći nije bilo povređenih. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 88 puta, od čega sedam na javnom mestu. Za pomoć su se uglavnom javljali hronični
N1 Info pre 15 minuta
Nova pre 5 minuta
Blic pre 40 minuta
Euronews pre 30 minuta
B92 pre 26 minuta
