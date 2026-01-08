Ovo je spisak deonica na kojima ima snega, poledice, magle i odrona: Preporučuje se oprez u vožnji

Ovo je spisak deonica na kojima ima snega, poledice, magle i odrona: Preporučuje se oprez u vožnji

Poledica

Ovo su naјopterećeniјi putni pravci I prioriteta održavanja, a JP "Putevi Srbiјe“ obaveštava koje su deonice na kojima ima snega. I A-5, petlja Velika Drenova - petlja Vrnjačka Banja, kolovoz јe vlažan, snega ima do 5 cm I A-5, petlja Vrnjačka Banja - petlja Vrba, kolovoz јe vlažan, snega ima do 5 cm I M-6, Pančevo (ulica Prvomaјska i Stevana Šupljikca - do nadvožnjaka), kolovoz јe vlažan, snega ima do 5 cm I M-9, Veza sa dr. putem A2 (petlja Laјkovac) - Divci -
