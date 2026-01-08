Grad Valjevo proglasio vanrednu situaciju zbog elektroenergetske situacije.

Na osnovu predloga Štaba za vanredne situacije grada Valjeva i procene da je teritorija grada Valjeva ugrožena usled elementarne nepogode, ekstremne vremenske pojave – snežna mećava, nanosi i poledice, proglašena je vanredna situacija na teritoriji grada, radi čišćenja putnih pravaca i otklanjanja kvarova na elektroenergetskoj mreži u većini naseljenih mesta na teritoriji grada. Kako je saopšteno iz Grada Valjeva, vanredna situacija se proglašava da bi se sprečile