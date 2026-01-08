Grad Valjevo proglasio vanrednu situaciju zbog elektroenergetske situacije.

Valjevska posla pre 11 minuta
Grad Valjevo proglasio vanrednu situaciju zbog elektroenergetske situacije.
Na osnovu predloga Štaba za vanredne situacije grada Valjeva i procene da je teritorija grada Valjeva ugrožena usled elementarne nepogode, ekstremne vremenske pojave – snežna mećava, nanosi i poledice, proglašena je vanredna situacija na teritoriji grada, radi čišćenja putnih pravaca i otklanjanja kvarova na elektroenergetskoj mreži u većini naseljenih mesta na teritoriji grada. Kako je saopšteno iz Grada Valjeva, vanredna situacija se proglašava da bi se sprečile
Otvori na valjevskaposla.info

Povezane vesti »

Vanredna situacija u Majdanpeku: Dva dana bez struje i grejanja, samo par odeljenja Bolnice koriste agregate

Vanredna situacija u Majdanpeku: Dva dana bez struje i grejanja, samo par odeljenja Bolnice koriste agregate

N1 Info pre 56 minuta
Majdanpek dva dana bez struje i grejanja. Proglašena vanredna situacija

Majdanpek dva dana bez struje i grejanja. Proglašena vanredna situacija

Ist media pre 10 minuta
Istok Srbije bez struje: Ekipe EDS-a saniraju kvarove na području Majdanpeka i Bora

Istok Srbije bez struje: Ekipe EDS-a saniraju kvarove na području Majdanpeka i Bora

Danas pre 21 minuta
Elektrodistribucija Srbije: Ekipe na terenu saniraju kvarove na području Majdanpeka i Bora

Elektrodistribucija Srbije: Ekipe na terenu saniraju kvarove na području Majdanpeka i Bora

Blic pre 16 minuta
Sneg napravio probleme na putevima i elektroenergetskoj mreži (VIDEO)

Sneg napravio probleme na putevima i elektroenergetskoj mreži (VIDEO)

InfoLIGA pre 26 minuta
U Majdanpeku proglašena vanredna situacija: Nema struje ni grejanja

U Majdanpeku proglašena vanredna situacija: Nema struje ni grejanja

Novi magazin pre 20 minuta
Još jedan grad u Srbiji proglasio vanrednu situaciju: Građani bez struje, grejanja i dometa

Još jedan grad u Srbiji proglasio vanrednu situaciju: Građani bez struje, grejanja i dometa

Mondo pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Valjevovanredna situacija

Regioni, najnovije vesti »

Vanredna situacija u Majdanpeku: Dva dana bez struje i grejanja, samo par odeljenja Bolnice koriste agregate

Vanredna situacija u Majdanpeku: Dva dana bez struje i grejanja, samo par odeljenja Bolnice koriste agregate

N1 Info pre 56 minuta
Živković podnela krivičnu prijavu protiv direktorke Centra za socijalni rad u Boru

Živković podnela krivičnu prijavu protiv direktorke Centra za socijalni rad u Boru

Ist media pre 6 minuta
Radijatori mlaki, nedostaje gas, a teretna vozila čekaju ukidanje zabrane saobraćaja

Radijatori mlaki, nedostaje gas, a teretna vozila čekaju ukidanje zabrane saobraćaja

Ist media pre 20 minuta
Majdanpek dva dana bez struje i grejanja. Proglašena vanredna situacija

Majdanpek dva dana bez struje i grejanja. Proglašena vanredna situacija

Ist media pre 10 minuta
Grad Valjevo proglasio vanrednu situaciju zbog elektroenergetske situacije.

Grad Valjevo proglasio vanrednu situaciju zbog elektroenergetske situacije.

Valjevska posla pre 11 minuta