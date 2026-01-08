Novo "čudo" Denvera: Nagetsi bez Nikole Jokića u neverovatnoj završnici pobedili Boston (video)

Večernje novosti pre 52 minuta
Novo "čudo" Denvera: Nagetsi bez Nikole Jokića u neverovatnoj završnici pobedili Boston (video)

Košarkaši Denver Nagetsa napravili su još jednu veliku pobedu pošto su slavili na gostovanju protiv Bostona i to bez Nikole Jokića sa 114:10.

FOTO: Tanjug/AP Denver je do trijumfa stigao posle izuzetno napete poslednje deonice i serije 14:0 u poslednjih par minuta. Tako su "samleli" Seltikse i stigli do bitnog trijumfa. Najzaslužniji za pobedu Nagetsa bio je Džamal Marej, koji je utakmicu završio sa 22 poena i 17 asistencija, dok je Pejton Votson odigrao meč karijere sa 30 poena. Kod Bostona najefikasniji pojedinac bio je Džejlen Braun sa 33 poena. BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači
Ključne reči

KošarkaTanjugBostonNikola JokićDenver

