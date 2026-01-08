Oglasila se Rusija: Evo kako su reagovali na to što je Amerika zaplenila njihov tanker

Večernje novosti pre 5 minuta
Oglasila se Rusija: Evo kako su reagovali na to što je Amerika zaplenila njihov tanker

RUSKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da preuzimanje ruskog tankera "Marinera" predstavlja grubo kršenje osnovnih principa međunarodnog pomorskog prava i slobodne plovidbe.

Foto: M.Stevanović U saopštenju Ministarstava izražava se "ozbiljna zabrinutost" zbog "nezakonite vojne akcije" koje su američke snage sprovele protiv naftnog tankera, prenosi Interfaks. Ministarstvo je pozvalo Vašington da se "vrati poštovanju osnovnih normi i principa međunarodne pomorske plovidbe" i odmah prekine nezakonite akcije protiv broda ''Marinera'', kao i drugih plovila koja obavljaju legitimne aktivnosti na otvorenom moru. - Ponavljamo naš zahtev da
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Rusija: Preuzimanje tankera od strane SAD predstavlja grubo kršenje osnovnih principa

Rusija: Preuzimanje tankera od strane SAD predstavlja grubo kršenje osnovnih principa

RTV pre 51 minuta
Moskva kritikuje SAD zbog slučaja “tanker”

Moskva kritikuje SAD zbog slučaja “tanker”

Vesti online pre 11 minuta
Oglasio se ruski MSP: Preuzimanje tankera od strane SAD predstavlja grubo kršenje osnovnih principa

Oglasio se ruski MSP: Preuzimanje tankera od strane SAD predstavlja grubo kršenje osnovnih principa

Euronews pre 45 minuta
Rusija: Preuzimanje tankera od strane SAD predstavlja grubo kršenje osnovnih principa

Rusija: Preuzimanje tankera od strane SAD predstavlja grubo kršenje osnovnih principa

Politika pre 16 minuta
Rusija o zapleni tankera: SAD krše pravo i ugrožavaju bezbednost u Atlantiku

Rusija o zapleni tankera: SAD krše pravo i ugrožavaju bezbednost u Atlantiku

Sputnik pre 1 sat
Peking: Vašington krši međunarodno pravo

Peking: Vašington krši međunarodno pravo

Vesti online pre 2 sata
Rusija uzvraća udarac, a kad ga uzvrati nastaće totalni haos FOTO/VIDEO

Rusija uzvraća udarac, a kad ga uzvrati nastaće totalni haos FOTO/VIDEO

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonVenecuelaRusijaDonald Trampruski tanker

Svet, najnovije vesti »

Tramp razmatra kupovinu Grenlanda od Danske: Bela kuća

Tramp razmatra kupovinu Grenlanda od Danske: Bela kuća

BBC News pre 1 minut
Rusija: Preuzimanje tankera od strane SAD predstavlja grubo kršenje osnovnih principa

Rusija: Preuzimanje tankera od strane SAD predstavlja grubo kršenje osnovnih principa

RTV pre 51 minuta
"Svedočimo totalnom slomu" Predsednik najmoćnije EU zemlje je upravo poslao alarmantno upozorenje i napao Trampa

"Svedočimo totalnom slomu" Predsednik najmoćnije EU zemlje je upravo poslao alarmantno upozorenje i napao Trampa

Blic pre 50 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Moskva zahteva od SAD da omoguće povratak Rusima s tankera "Marinera"; Ukrajina: Bez struje u…

UKRAJINSKA KRIZA: Moskva zahteva od SAD da omoguće povratak Rusima s tankera "Marinera"; Ukrajina: Bez struje u Dnjepropetrovskoj oblasti 800.000 ljudi

RTV pre 56 minuta
Nedeljnik: Srbiji preti carina od 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD - Tramp podržao zakon protiv zemalja koje uvoze ruski…

Nedeljnik: Srbiji preti carina od 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD - Tramp podržao zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

N1 Info pre 20 minuta