Iran optužio Ameriku i Izrael za haos: Mirne proteste pretvorili u nasilje

Sjedinjene Države krive su za "pretvaranje mirnih protesta u nasilno, subverzivno delovanje i rašireni vandalizam" u Iranu, izjavio je iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama pred Savetom bezbednosti.

Iran osuđuje "nezakonito i neodgovorno ponašanje Sjedinjenih Država, koordinisano sa izraelskim režimom, kao i mešanje u unutrašnje poslove kroz pretnje i namerno podsticanje nestabilnosti i nasilja", naveo je iranski ambasador Amir Said Iravani u pismu upućenom Savetu bezbednosti. On je optužio Vašington za "destabilizujuće prakse" koje, kako je rekao, podrivaju Povelju UN, krše osnovna načela međunarodnog prava i ugrožavaju temelje međunarodnog mira i