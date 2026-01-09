Iran optužio Ameriku i Izrael za haos: Mirne proteste pretvorili u nasilje

B92 pre 14 minuta
Iran optužio Ameriku i Izrael za haos: Mirne proteste pretvorili u nasilje

Sjedinjene Države krive su za "pretvaranje mirnih protesta u nasilno, subverzivno delovanje i rašireni vandalizam" u Iranu, izjavio je iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama pred Savetom bezbednosti.

Iran osuđuje "nezakonito i neodgovorno ponašanje Sjedinjenih Država, koordinisano sa izraelskim režimom, kao i mešanje u unutrašnje poslove kroz pretnje i namerno podsticanje nestabilnosti i nasilja", naveo je iranski ambasador Amir Said Iravani u pismu upućenom Savetu bezbednosti. On je optužio Vašington za "destabilizujuće prakse" koje, kako je rekao, podrivaju Povelju UN, krše osnovna načela međunarodnog prava i ugrožavaju temelje međunarodnog mira i
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Protesti u Iranu – interneta nema u celoj zemlji, Reza Pahlavi pozvao Trampa da se spremi za intervenciju

Protesti u Iranu – interneta nema u celoj zemlji, Reza Pahlavi pozvao Trampa da se spremi za intervenciju

RTS pre 28 minuta
Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska prava: Uznemireni smo vesti o nasilju u Iranu

Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska prava: Uznemireni smo vesti o nasilju u Iranu

Euronews pre 19 minuta
Iranski ambasador pri UN: SAD su odgovorne za nasilne proteste u Iranu

Iranski ambasador pri UN: SAD su odgovorne za nasilne proteste u Iranu

Politika pre 9 minuta
Reza Pahlavi pozvao Trampa da bude spreman da interveniše kako bi pomogao Irancima

Reza Pahlavi pozvao Trampa da bude spreman da interveniše kako bi pomogao Irancima

N1 Info pre 2 sata
Od početka demonstracija u Iranu poginulo 48 demonstranata: Francuska, Britanija i Nemačka osudile ubistva demonstranata

Od početka demonstracija u Iranu poginulo 48 demonstranata: Francuska, Britanija i Nemačka osudile ubistva demonstranata

Euronews pre 2 sata
Francuska, Velika Britanija i Nemačka osudile ubistva demonstranata u Iranu

Francuska, Velika Britanija i Nemačka osudile ubistva demonstranata u Iranu

B92 pre 1 sat
Francuska, Britanija i Nemačka osudile ubistva demonstranata u Iranu

Francuska, Britanija i Nemačka osudile ubistva demonstranata u Iranu

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIranIzraelSavet bezbednostiVašington

Svet, najnovije vesti »

Počelo oslobađanje političkih zatvorenika u Venecueli

Počelo oslobađanje političkih zatvorenika u Venecueli

Danas pre 44 minuta
"Udarićemo ih gde najviše boli!" Oglasio se Tramp povodom masovnih protesta u Iranu, pa zapretio vrhu države: "Ozbiljan sam…

"Udarićemo ih gde najviše boli!" Oglasio se Tramp povodom masovnih protesta u Iranu, pa zapretio vrhu države: "Ozbiljan sam kada kažem da ćemo se umešati"

Blic pre 1 sat
Naučnici jezivom jednačinom predvideli tačan datum "kraja sveta": Kažu da će se desiti ove godine

Naučnici jezivom jednačinom predvideli tačan datum "kraja sveta": Kažu da će se desiti ove godine

Blic pre 34 minuta
"Ovo je neprijatno upozorenje" Kako hapšenje Madura utiče na Rusiju i Kinu: Operacija SAD u Venecueli menja geopolitičku kartu…

"Ovo je neprijatno upozorenje" Kako hapšenje Madura utiče na Rusiju i Kinu: Operacija SAD u Venecueli menja geopolitičku kartu

Blic pre 49 minuta
"Protiv tri ruska aviona ne možemo ništa" Ispovest ukrajinskog pilota F-16: "NATO nas je obučio, a onda nas je dočekala…

"Protiv tri ruska aviona ne možemo ništa" Ispovest ukrajinskog pilota F-16: "NATO nas je obučio, a onda nas je dočekala stvarnost"

Blic pre 1 sat