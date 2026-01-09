Uznemirujuć snimak ubistva u Mineapolisu; Agent ICE-a upucao ženu VIDEO

B92 pre 1 sat
Uznemirujuć snimak ubistva u Mineapolisu; Agent ICE-a upucao ženu VIDEO

Američki mediji objavili su novi snimak koji prikazuje trenutke pre i tokom ubistva 37-godišnje Rene Gud, koju je u Mineapolisu ubio agent američke Imigracione i carinske službe (ICE) Džonatan Ros.

Snimak je, kako je potvrdio zvaničnik Ministarstva za unutrašnju bezbednost, sam agent Ros zabeležio mobilnim telefonom, piše CNN. Video, koji je prvobitno pribavio konzervativni medij Alpha News iz Minesote, a potom i CNN, izazvao je i političke reakcije. Potpredsednik SAD Džej Di Vens podelio ga je na društvenoj mreži X, tvrdeći da dokazuje kako je život agenta bio ugrožen. "Pogledajte ovo, koliko god teško bilo. Mnogima od vas je rečeno da ovaj službenik zakona
