'Realna je pretnja da Amerika napadne Kolumbiju', kaže njen predsednik za BBC

CARLOS ORTEGA/EPA/Shutterstock Predsednik Kolumbije Gustavo Petro

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro kaže za BBC da veruje da sada postoji „stvarna pretnja“ američke vojne akcije protiv njegove zemlje.

Sjedinjene Države tretiraju druge zemlje kao deo američke „imperije“, rekao je Petro.

Petrovi komentari usledili su pošto je Tramp zapretio Kolumbiji vojnom akcijom.

Sjedinjene Države rizikuju da se pretvore iz politike „dominacije svetom“ u „izolaciju od sveta“, ocenio je Petro.

Optužio je agente američke Službe za imigraciju i carine (ICE) da se ponašaju kao „nacističke brigade“.

Tramp je značajno proširio operacije ICE-a u okviru kampanje obračuna sa kriminalom i imigrantima koji su ilegalno ušli u SAD.

BBC se obratio Beloj kući za komentar.

Posle američkog napada na Venecuelu i zarobljavanja njenog predsednika Nikolasa Madura, Tramp je izjavio da vojna operacija usmerena na Kolumbiju „zvuči dobro“.

Tramp je više puta poručio Petru da „pazi šta radi i priča“, što je kolumbijski predsednik oštro osudio.

Tramp i Petro su razgovarali telefonom 7. januara, a američki predsednik je potom izjavio da će se sastati sa kolumbijskim kolegom u Beloj kući u „bliskoj budućnosti“.

U objavi na njegovoj platformi Istina (Truth Social), Tramp je opisao razgovor sa Petrom kao „veliku čast“.

Kolumbijski zvaničnik je tada rekao da je razgovor odražavao promenu retorike od 180 stepeni „sa obe strane“.

Ali u intervjuu BBC-ju, Petrov ton je sugerisao da se odnosi nisu značajno poboljšali.

Razgovor je trajao nešto manje od sat vremena, „većim delom sam pričao ja“, a ticao se „trgovine drogom u Kolumbiji“ i stavom Kolumbije o Venecueli i „šta se dešava u Latinskoj Americi u vezi sa Sjedinjenim Državama“, rekao je Petro za BBC.

Petro je oštro kritikovao nedavne američke mere za sprovođenje imigracije, optužujući agente ICE da deluju kao „nacističke brigade“.

Tramp često krivi imigraciju za kriminal i trgovinu ljudima u SAD, koristeći to da opravda široke operacije sprovođenja zakona, i optužuje zemlje poput Kolumbije i Venecuele da ne čine dovoljno da se izbore sa trgovinom drogom.

Od povratka u Belu kuću, američki predsednik je poslao agente ICE u gradove širom zemlje.

Agencija sprovodi zakone o imigraciji i sprovodi istrage o nedokumentovanoj imigraciji.

Igra i ulogu u uklanjanju nelegalnih imigranata iz SAD.

Trampova administracija je saopštila da je deportovala 605.000 ljudi između 20. januara i 10. decembra 2025. godine.

Saopšteno je i da se 1,9 miliona imigranata „dobrovoljno samodeportovalo“, posle agresivne kampanje kojom se ljudi podstiču da sami napuste zemlju kako bi izbegli hapšenje ili pritvor.

Oko 65.000 ljudi bilo je u pritvoru ICE zaključno sa 30. novembrom 2025. godine, prema podacima dobijenim imigracionim projektom Transakcionog pristupa kliringhausa, zbirke vladinih podataka sa Univerziteta Sirakuza.

Ove nedelje, američki imigracioni agent je ubio 37-godišnju američku državljanku u gradu Mineapolisu, što je izazvalo velike proteste.

ICE je „došla do tačke gde više ne samo da progoni Latinoamerikance na ulicama, što je za nas uvreda, već i ubija građane Sjedinjenih Država“, kaže Petro za BBC.

Dodao je da ako se ovo nastavi, „umesto da Sjedinjene Države dominiraju svetom, što je njihov imperijalni san, zapravo će SAD biti izolovane od sveta".

„Nijedno carstvo nije izgrađeno izolacijom od sveta“, ukazao je Petro.

Petro je rekao da su SAD „decenijama“ tretirale druge vlade, posebno u Latinskoj Americi, kao „carstvo“, ne obazirući se na zakone.

Predsednici Kolumbije i SAD su dugogodišnji protivnici, a neretko su razmenjivali oštre reči i uvrede na društvenim mrežama, međusobno preteći carinama.

Posle iznenadne i brze vojne akcije SAD u Venecueli, Petro je optužio Vašington da „traži ratove zbog nafte i uglja“.

Da se Amerika nije povukla iz Pariskog sporazuma, prema kojem su se zemlje saglasile da ograniče rast globalne temperature smanjenjem upotrebe fosilnih goriva, „ne bi bilo ratova, već bi postojao mnogo demokratskiji i mirniji odnos sa svetom. I Južnom Amerikom“, smatra Petro.

„Upravo o tome se radi kada je reč o Venecueli", naglasio je.

Posle Trampovih pretnji vojnom akcijom u Kolumbiji, širom zemlje su održane demonstracije u ime suvereniteta i demokratije.

Petro je za BBC rekao da Trampove izjave predstavljaju „stvarnu pretnju“, navodeći gubitak teritorija Kolumbije poput Paname u 20. veku, i rekao da „perspektiva uklanjanja [pretnje] zavisi od tekućih razgovora“.

Na pitanje kako bi se Kolumbija branila u slučaju američkog napada, Petro je rekao da bi „više voleo da se radi o dijalogu i radimo na tome".

Ali „istorija Kolumbije pokazuje kako je reagovala na velike vojske“, dodao je.

„Ne radi se o suočavanju sa velikom vojskom sa oružjem koje nemamo. Nemamo čak ni protivvazdušnu odbranu.

„Umesto toga, oslanjamo se na naše ljude, naše planine i naše džungle, kao što smo oduvek.“

REUTERS/Sergio Acero Komubijski predsednik, okružen pristalicama koji drže plakate Simona Bolivara, južnoameričkog lidera za nezavisnost, posle pretnji Trampa i zaroboljavanja predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge

Petro je potvrdio da je razgovarao i sa Delsi Rodrigez, novom predsednicom Venecuele, doskorašnjom potpredsednicom i ministarkom za energente, i pozvao je u Kolumbiju.

U unutrašnja pitanja Venecuele „dugo su se mešale razne obaveštajne agencije“, rekao je Petro.

Iako takve agencije imaju dozvolu za delovanje u Kolumbiji, to je isključivo u cilju borbe protiv trgovine drogom, naglasio je.

Osudio je pokušaje, kako je rekao, drugih „tajnih operacija“ u Kolumbiji.

Nije direktno komentarisao kada je upitan da li se plaši da Centralna američka obaveštajna agencija (CIA) možda izvodi tajne operacije slične njihovim akcijama u Venecueli u Kolumbiji, ili da li se plaši da u njegovoj vladi ili užim krugovima možda ima doušnika.

Madura je zarobila Delta Fors američke vojske, vodeća vojna jedinica za borbu protiv terorizma, nakon što je izvor CIA u vladi Venecuele pomogao Amerikancima da prate njegovu lokaciju.

'Plaćam cenu borbe protiv narko-kartela'

Kao najveći svetski proizvođač kokaina, Kolumbija je glavno središte za globalnu trgovinu drogom.

Poseduje značajne rezerve nafte, kao i zlato, srebro, smaragde, platinu i ugalj.

Vašington je saopštio da će kontrolisati prodaju venecuelanske nafte „na neodređeno vreme“ dok se spremaju da ukinu ograničenja na sirovu naftu zemlje na globalnim tržištima.

Govoreći u predsedničkom avionu posle operacije u Venecueli, Tramp je opisao Petra kao „bolesnog čoveka koji voli da pravi kokain i prodaje ga Sjedinjenim Državama“, dodajući: „Neće to raditi još dugo.“

Petro je negirao tvrdnje, rekavši da je „uvek bilo dokazano da nisam umešan u to“.

„Dvadeset godina godina se borim protiv narko-kartela, a cena toga je što je moja porodica morala da ode u egzil“, rekao je.

Od stupanja na dužnost, Petro, bivši gerilac, sledio je strategiju „totalnog mira“, dajući prioritet dijalogu sa naoružanim grupama.

Kritičari kažu da je pristup bio previše blag, a proizvodnja kokaina dostigla je rekordne nivoe.

Na pitanje šta je propalo i da li prihvata odgovornost, Petro je rekao da se rast uzgoja koke (kokain se pravi od listova biljke koke) usporava i opisao „dva istovremena pristupa“.

„Jedan, razgovori o miru sa banditskim grupama. I drugi, razvoj vojne ofanzive protiv onih koji ne žele mir.“

Rekao je da su pregovori u toku na jugu Kolumbije, „gde je došlo do najvećeg smanjenja uzgoja lista koke“ i „gde je stopa ubistava u Kolumbiji najviše opala“.

Politika dijaloga, rekao je, imala je za cilj „deeskalaciju nasilja“.

„Nismo budale, znamo sa kim pregovaramo“, kaže kolumbijski predsednik.

(BBC News, 01.09.2026)