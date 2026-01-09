Na putevima u više delova Srbije sneg u raskvašenom stanju, pojedini neprohodni

Beta pre 44 minuta

Snega u raskvašenom stanju, do pet centimetara, ima na putevima u više krajeva širom Srbije, saopštilo je danas javno preduzeće "Putevi Srbije".

Snega, kako se navodi u saopštenju, ima na putevima na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kragujevca, Kolubare, Kosova, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Požarevca, Požege, Užica, Vranja, Zaječara.

Za saobraćaj su neprohodni putevi Donji Milanovac - Majdanpek preko Omana i Straža - Brezovica.

"Putevi Srbije" su savetovali vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a da, ukoliko se odluče na putovanje, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i budu oprezni.

To preduzeće je upozorilo vozače i na pojavu magle i poledice, posebno na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima.

Na graničnim prelazima, putnički automobili čekaju po sat vremena za izlaz iz Srbije na Batrovcima i Horgošu, dok su zadržavanja na prelazu Šid oko pola sata.

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni za izlaz iz Srbije čekaju sat vremena jedino na Batrovcima.

(Beta, 09.01.2026)

Ključne reči

KosovoČačakPožarevacMajdanpekNišVranjeNovi PazarZaječarKruševacKolubaraPutevi SrbijeSnegKragujevacUžice

