Na putevima u više delova Srbije sneg u raskvašenom stanju, pojedini neprohodni

Beta pre 44 minuta

Snega u raskvašenom stanju, do pet centimetara, ima na putevima u više krajeva širom Srbije, saopštilo je danas javno preduzeće "Putevi Srbije".

Snega, kako se navodi u saopštenju, ima na putevima na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kragujevca, Kolubare, Kosova, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Požarevca, Požege, Užica, Vranja, Zaječara.

Za saobraćaj su neprohodni putevi Donji Milanovac - Majdanpek preko Omana i Straža - Brezovica.

"Putevi Srbije" su savetovali vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a da, ukoliko se odluče na putovanje, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i budu oprezni.

To preduzeće je upozorilo vozače i na pojavu magle i poledice, posebno na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima.

Na graničnim prelazima, putnički automobili čekaju po sat vremena za izlaz iz Srbije na Batrovcima i Horgošu, dok su zadržavanja na prelazu Šid oko pola sata.

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni za izlaz iz Srbije čekaju sat vremena jedino na Batrovcima.

(Beta, 09.01.2026)