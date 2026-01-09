Pripadnici Sektora za vanredne situacije obavili 68 intervencija zbog snega, evakuisali 30 osoba

Beta pre 47 minuta

  Pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Sektora za vanredne situacije do danas su zbog snežnih padavina obavili 68 intervencija i evakuisali 30 osoba, saopštila je Vlada Srbije. 

U saopštenju se navodi da je po podacima tog sektora MUP-a Srbije, u intervencijama učestvovalo 167 vatrogasaca-spasilaca sa 73 vozila, 19 pumpi i tri čamca.

"Oni su bili angažovani na uklanjanju oborenih stabala, gašenju požara, crpljenju vode, asistencijama ekipama Hitne pomoći, a evakuisali su 30 osoba", stoji u saopštenju.

Dodaje se da je usled posledica snežnih padavina vanredna situacija proglašena u Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Vladimircima,  Majdanpeku i delu teritorije opštine Prijepolje.

(Beta, 09.01.2026)

Povezane vesti »

Vlada Srbije: U Ubu i Mionici normalizovano snabdevanje strujom, prati se situacija u ostalim gradovima

Vlada Srbije: U Ubu i Mionici normalizovano snabdevanje strujom, prati se situacija u ostalim gradovima

N1 Info pre 7 minuta
Ledeni dani u Srbiji, najteže u Loznici, vanredna situacija u osam opština; problemi sa strujom, vodom i grejanjem

Ledeni dani u Srbiji, najteže u Loznici, vanredna situacija u osam opština; problemi sa strujom, vodom i grejanjem

RTS pre 12 minuta
Od srede manji porast temperature

Od srede manji porast temperature

Zoom UE pre 12 minuta
"Batut" objavio savete za očuvanje zdravlja na niskim temperaturama

"Batut" objavio savete za očuvanje zdravlja na niskim temperaturama

Moj Novi Sad pre 47 minuta
Pripadnici Sektora za vanredne situacije obavili 68 intervencija zbog snega, evakuisali 30 osoba

Pripadnici Sektora za vanredne situacije obavili 68 intervencija zbog snega, evakuisali 30 osoba

Radio sto plus pre 22 minuta
JKP Beogradske elektrane: Svih 15 toplana i 16 kotlarnica isporučuju toplotnu energiju

JKP Beogradske elektrane: Svih 15 toplana i 16 kotlarnica isporučuju toplotnu energiju

Euronews pre 47 minuta
Opasna vremenska bomba: prvo otopljenje, pa arktička hladnoća - Čubrilo otkriva šta nas čeka u narednom periodu

Opasna vremenska bomba: prvo otopljenje, pa arktička hladnoća - Čubrilo otkriva šta nas čeka u narednom periodu

Mondo pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMUPSnegpožar

Društvo, najnovije vesti »

Vlada Srbije: U Ubu i Mionici normalizovano snabdevanje strujom, prati se situacija u ostalim gradovima

Vlada Srbije: U Ubu i Mionici normalizovano snabdevanje strujom, prati se situacija u ostalim gradovima

N1 Info pre 7 minuta
U Valjevu deo stanovništva dobio struju, otvorena telefonska linija za prijavljivanje problema

U Valjevu deo stanovništva dobio struju, otvorena telefonska linija za prijavljivanje problema

N1 Info pre 17 minuta
Pripadnici Sektora za vanredne situacije obavili 68 intervencija zbog snega, evakuisali 30 osoba

Pripadnici Sektora za vanredne situacije obavili 68 intervencija zbog snega, evakuisali 30 osoba

Beta pre 47 minuta
Ledeni dani u Srbiji, najteže u Loznici, vanredna situacija u osam opština; problemi sa strujom, vodom i grejanjem

Ledeni dani u Srbiji, najteže u Loznici, vanredna situacija u osam opština; problemi sa strujom, vodom i grejanjem

RTS pre 12 minuta
Rio Tinto potvrdio preliminarne razgovore o mogućem spajanju sa Glenkorom

Rio Tinto potvrdio preliminarne razgovore o mogućem spajanju sa Glenkorom

Radio 021 pre 22 minuta