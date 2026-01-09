Pripadnici Sektora za vanredne situacije obavili 68 intervencija zbog snega, evakuisali 30 osoba

Pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Sektora za vanredne situacije do danas su zbog snežnih padavina obavili 68 intervencija i evakuisali 30 osoba, saopštila je Vlada Srbije.

U saopštenju se navodi da je po podacima tog sektora MUP-a Srbije, u intervencijama učestvovalo 167 vatrogasaca-spasilaca sa 73 vozila, 19 pumpi i tri čamca.

"Oni su bili angažovani na uklanjanju oborenih stabala, gašenju požara, crpljenju vode, asistencijama ekipama Hitne pomoći, a evakuisali su 30 osoba", stoji u saopštenju.

Dodaje se da je usled posledica snežnih padavina vanredna situacija proglašena u Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Vladimircima, Majdanpeku i delu teritorije opštine Prijepolje.