Zelenski traži međunarodnu osudu Ruije zbog upotrebe balističke rakete protiv Ukrajine

Beta pre 1 sat

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je danas tražio "jasnu reakciju" međunarodne zajednice na to što je Rusija na Ukrajinu ispalila balističku supersoničnu raketu "Orešnik".

"Neophodan je jasan odgovor međunarodne zajednice, pre svega, SAD", rekao je Zelenski na Telegramu, zahtevajući da Rusija "primi poruku da je njena dužnost da se fokusira na diplomatiju".

Rusija je danas saopštila da je koristila "Orešnik" u masovnom noćnom napadu na Ukrajinu, u kojem su poginule četiri osobe. To je drugi put da je Moskva koristila tu raketu, prvi put ispaljenu na Ukrajinu u novembru 2024. godine.

Napad tom raketom su osudile Nemačka i visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednosti Kaja Kalas (Kallas).

Kalas je na platformi Iks (X) napisala je da je ruski napad "Orešnikom" na Ukrajinu "upozorenje Evropi i SAD" koji pokazuje da predsednik Vladimir Putin "ne želi mir", već da je "ruski odgovor na diplomatiju više raketa i više razaranja".

Portparol Vlade Nemačke Štefan Majer (Steffen Meyer) je na Iks-u osudio napad "Orešnikom" uz ocenu da Rusija  time "teži zaoštravanju koje nije izazvao Kijev" i istakao da je Berlin "odlučno na strani Ukrajine".

(Beta, 09.01.2026)

Povezane vesti »

Zelenski traži međunarodnu osudu Rusije zbog napada balističkom raketom

Zelenski traži međunarodnu osudu Rusije zbog napada balističkom raketom

N1 Info pre 25 minuta
Skot Riter posle ruskog odgovora "orešnikom" u Ukrajini : Nadajmo se da će Zapad razumeti poruku

Skot Riter posle ruskog odgovora "orešnikom" u Ukrajini : Nadajmo se da će Zapad razumeti poruku

Sputnik pre 10 minuta
Dmitrijev: Čak i Kaja Kalas koja nije mnogo pametna bi trebalo da zna – protiv „orešnika“ nema leka

Dmitrijev: Čak i Kaja Kalas koja nije mnogo pametna bi trebalo da zna – protiv „orešnika“ nema leka

Sputnik pre 45 minuta
Dmitrijev: Čak i Kaja Kalas koja nije mnogo pametna bi trebalo da zna – protiv „orešnika“ nema leka

Dmitrijev: Čak i Kaja Kalas koja nije mnogo pametna bi trebalo da zna – protiv „orešnika“ nema leka

Vesti online pre 16 minuta
Dmitrijev poručio Kalas: Ne postoje sistemi koji mogu da zausteve „orešnik“

Dmitrijev poručio Kalas: Ne postoje sistemi koji mogu da zausteve „orešnik“

Politika pre 16 minuta
"Protiv Orešnika nema leka" Dmitrijev: Kaja Kalas nije posebno pametna, ali čak bi i ona trebalo da razume

"Protiv Orešnika nema leka" Dmitrijev: Kaja Kalas nije posebno pametna, ali čak bi i ona trebalo da razume

Večernje novosti pre 51 minuta
(Foto) "Nepredvidiva zver" do cilja stiže brzinom od 13.600 km/h za samo 15 minuta: Sve o moćnom "orešniku" kojim je Putin…

(Foto) "Nepredvidiva zver" do cilja stiže brzinom od 13.600 km/h za samo 15 minuta: Sve o moćnom "orešniku" kojim je Putin drugi put napao Ukrajinu

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijameđunarodna zajednicaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Rojters: Tramp razmatra opciju plaćanja stanovnicima Grenlanda da se pridruže SAD

Rojters: Tramp razmatra opciju plaćanja stanovnicima Grenlanda da se pridruže SAD

N1 Info pre 0 minuta
Zbog zdravstvenog problema jednog od astronauta ranije se vraćaju iz Međunarodne svemirske stanice

Zbog zdravstvenog problema jednog od astronauta ranije se vraćaju iz Međunarodne svemirske stanice

Beta pre 6 minuta
Rojters: Tramp razmatra opciju plaćanja stanovnicima Grenlanda da se pridruže SAD

Rojters: Tramp razmatra opciju plaćanja stanovnicima Grenlanda da se pridruže SAD

Beta pre 6 minuta
Papa osudio upotrebu vojne sile za postizanje diplomatskih ciljeva

Papa osudio upotrebu vojne sile za postizanje diplomatskih ciljeva

Beta pre 31 minuta
SAD zaplenile još jedan tanker iz ruske „flote u senci“

SAD zaplenile još jedan tanker iz ruske „flote u senci“

Danas pre 50 minuta