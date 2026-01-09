(Foto) Samo jedna linija izmenjena: Evo kakvo je stanje na ulicama Beograda i kako funkcioniše gradski prevoz

Blic pre 1 sat
(Foto) Samo jedna linija izmenjena: Evo kakvo je stanje na ulicama Beograda i kako funkcioniše gradski prevoz

Javni gradski prevoz saobraća redovno, osim promene rute linije 21 prema Medaković.

Umesto trolejbusa, koji trenutno ne saobraćaju, uvedeni su autobusi Iako je u Beogradu osvanulo najhladnije jutro ove zime, sve glavne saobraćajnice u gradu su očišćene i prohodne, a javni gradski prevoz od jutros funkcioniše bez problema, potvrđeno je za Tanjug u dispečerskom centru Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP). Ističe se da nema zastoja, skraćenih linija gradskog prevoza niti preusmeravanja, osim što linija 21 saobraća do naselja Medaković umesto do
