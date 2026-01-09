Gradski prevoz saobraća bez većih problema: Nema izmene trasa.

Autobuska linija 21a je vraćena na prvobitnu trasu nakon privremenog preusmeravanja Zastoji su zabeleženi zbog nepropisnog parkiranja na potezu od Cara Dušana do 27. marta Autobuske, tramvajske i trolejbuske linije Gradskog saobraćajnog preduzeća saobraćaju bez većih problema, rekli su danas iz GSP-a.

Iz tog preduzeća su za Tanjug rekli da nema promena na saobraćajnim linijama zbog vremenskih neprilika u Beogradu, naglasivši da je tokom dana bilo sporadičnih zastoja na pojedinim lokacijama. "Imali smo sporadične zastoje na potezu od Ulice Cara Dušana do Ulice 27. marta zbog nesavesnih građana, kao i na raskrsnici sa Francuskom ulicom i Cara Dušana, jer nesavesni građani nepropisno parkiraju svoja vozila", naveli su iz GSP-a. Dodali su da je tokom dana došlo do