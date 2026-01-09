Sahranjen frizer Matija Radulović: Dvadesetak ljudi ga ispratilo na večni počinak, otac se slomio zbog gubitka sina jedinca (foto, video)

Njegov prerani odlazak ostavio je mnoge u tuzi, uključujući brojne kolege sa estrade.

Matija Radulović je ispraćen na večni počinak u Ćupriji Estradni frizer Matija Radulović koji je umro u 43. godini sahranjen je danas na gradskom groblju u Ćupriji. Njega su najbliži prijatelji i rodbina ispratili na večni počinak. Matija Radulović preminuo je na Badnji dan, a danas ga je u 14 sati ispratilo dvadesetak ljudi. Njegovi najbliži došli su da izjave saučešće, nakon čega je krenula posmrtna povorka. Okupljeni nisu mogli da sakriju tugu zbog preranog