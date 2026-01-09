Stigla zvanična reakcija Kremlja na zaplenu tankera: Burne reakcije: "Ovo je grubo kršenje temeljnih principa i normi međunarodnog prava"

Blic pre 7 sati
Rusi smatraju da incident krši normativne principe slobode plovidbe i zaštite posade Rusija poziva Sjedinjene Države na poštovanje međunarodnog pomorskog prava i obustavljanje navedenih akcija Rusko ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo zadržavanje naftnog tankera "Bella-1", poznatog i kao "Mariner", od strane američkih snaga u Atlantskom okeanu. U saopštenju su izrazili "ozbiljnu zabrinutost" i operaciju opisali kao "nezakonitu upotrebu sile" protiv
