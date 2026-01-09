Trojica tukla mladića, pa ga udarili sekirom u glavu Uhapšen jedan od napadača na Božićno veče kod Uba: Mladić (22) hteo da pomogne, pa pretučen!

A.T. je određeno zadržavanje do 48 sati i podneta je krivična prijava zbog učešća u tuči Policija nastavlja da istražuje sve okolnosti događaja i traži identitet ostalih učesnika Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ubu, operativnim radom, identifikovali su i uhapsili A.

T. (27) iz okoline Obrenovca koji se sumnjiči da je, pre ponoći 7. januara ove godine, učestvovao u tuči koja se dogodila u okolini Uba, a u kojoj je teško povređen muškarac (22). Sumnja se da je on sa još dve nepoznate osobe, nakon svađe, zadao više udaraca dvadesettrogodišnjaku koji je u tuči zadobio i udarac sekirom u glavu. Mladić je zbrinut u Urgentnom centru u Valjevu gde su mu konstatovane teške telesne povrede, nakon čega je prevezen na Vojnomedicinsku