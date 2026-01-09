Trojica tukla mladića, pa ga udarili sekirom u glavu Uhapšen jedan od napadača na Božićno veče kod Uba: Mladić (22) hteo da pomogne, pa pretučen!

Blic pre 1 sat
Trojica tukla mladića, pa ga udarili sekirom u glavu Uhapšen jedan od napadača na Božićno veče kod Uba: Mladić (22) hteo da…

A.T. je određeno zadržavanje do 48 sati i podneta je krivična prijava zbog učešća u tuči Policija nastavlja da istražuje sve okolnosti događaja i traži identitet ostalih učesnika Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ubu, operativnim radom, identifikovali su i uhapsili A.

T. (27) iz okoline Obrenovca koji se sumnjiči da je, pre ponoći 7. januara ove godine, učestvovao u tuči koja se dogodila u okolini Uba, a u kojoj je teško povređen muškarac (22). Sumnja se da je on sa još dve nepoznate osobe, nakon svađe, zadao više udaraca dvadesettrogodišnjaku koji je u tuči zadobio i udarac sekirom u glavu. Mladić je zbrinut u Urgentnom centru u Valjevu gde su mu konstatovane teške telesne povrede, nakon čega je prevezen na Vojnomedicinsku
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Mladić (23) udaren sekirom u glavu tokom tuče u okolini Uba, uhapšen jedan od osumnjičenih (27)

Mladić (23) udaren sekirom u glavu tokom tuče u okolini Uba, uhapšen jedan od osumnjičenih (27)

Newsmax Balkans pre 19 minuta
Hapšenje zbog napada sekirom na Ubu: Mladić izašao da pomogne posle saobraćajke, pa izudaran sekirom u glavu, isplivali jezivi…

Hapšenje zbog napada sekirom na Ubu: Mladić izašao da pomogne posle saobraćajke, pa izudaran sekirom u glavu, isplivali jezivi detalji!

Kurir pre 1 sat
Užas na praznik: Počelo kao svađa, završilo sekirom u lobanju! Svi detalji napada koji je zaledio Srbiju!

Užas na praznik: Počelo kao svađa, završilo sekirom u lobanju! Svi detalji napada koji je zaledio Srbiju!

Telegraf pre 1 sat
Uhapšena osumnjičena za izazivanje požara na Katedrali

Uhapšena osumnjičena za izazivanje požara na Katedrali

NoviSad.com pre 2 sata
Uhapšena osumnjičena za izazivanje požara na katedrali u Novom Sadu

Uhapšena osumnjičena za izazivanje požara na katedrali u Novom Sadu

Slobodna Evropa pre 3 sata
U Novom Sadu uhapšena osumnjičena za paljenje bočnih vrata Crkve Imena Marijinog, u stanu pronađen kanister benzina

U Novom Sadu uhapšena osumnjičena za paljenje bočnih vrata Crkve Imena Marijinog, u stanu pronađen kanister benzina

Euronews pre 2 sata
Uhapšena osumnjičena (52) za izazivanje požara na katedrali u Novom Sadu: Benzinom zapalila bočna vrata

Uhapšena osumnjičena (52) za izazivanje požara na katedrali u Novom Sadu: Benzinom zapalila bočna vrata

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaValjevoObrenovac

Vojvodina, najnovije vesti »

Filmski klub „Filmozofija” nastavlja program projekcijom filma „Subotom uveče” u Kafe klubu Zona Filmozofija

Filmski klub „Filmozofija” nastavlja program projekcijom filma „Subotom uveče” u Kafe klubu Zona Filmozofija

Volim Zrenjanin pre 19 minuta
Ćaci iz Inđije: Milana Vuković dominira na TV dok u parlamentu samo diže ruke

Ćaci iz Inđije: Milana Vuković dominira na TV dok u parlamentu samo diže ruke

In medija pre 19 minuta
Mladić (23) udaren sekirom u glavu tokom tuče u okolini Uba, uhapšen jedan od osumnjičenih (27)

Mladić (23) udaren sekirom u glavu tokom tuče u okolini Uba, uhapšen jedan od osumnjičenih (27)

Newsmax Balkans pre 19 minuta
Gradska uprava: Novosadske škole spremne za drugo polugodište

Gradska uprava: Novosadske škole spremne za drugo polugodište

Radio 021 pre 29 minuta
Novi Sad: Sneg očišćen kod većine škola, zimska služba u punom kapacitetu radi i tokom vikenda

Novi Sad: Sneg očišćen kod većine škola, zimska služba u punom kapacitetu radi i tokom vikenda

RTV pre 49 minuta