Umro novinar Nikola Lasica, poznato vreme i mesto sahrane

Blic pre 1 sat
Umro novinar Nikola Lasica, poznato vreme i mesto sahrane

Bio je profesor engleskog jezika i veliki ljubitelj knjiga Rano je ostao bez roditelja, a ponosio se i svojim crnogorsko-hercegovačkim poreklom Novinar Nikola Lasica preminuo je na Božić sedmog januara, a prijatelji i porodica opraštaju se od njega.

On je radio na RTV Kraljevo, bio je profesor engleskog jezika poznat po svojoj svestranosti, ljubavi prema knjigama i vedrom duhu. Rođen 2. februara 1984. godine u Kragujevcu, Nikola je završio Filološko-umetnički fakultet i stekao zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. Nakon što je ostao bez roditelja, preselio se u Ribnicu, gde je osnovao porodicu. U redakciji RTV Kraljevo radio je od 2025. godine, gde je odmah postao prepoznatljiv po svom talentu i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Umro novinar Nikola Lasica: "Dobri ljudi umiru na velike praznike, otišao je u snu"

Umro novinar Nikola Lasica: "Dobri ljudi umiru na velike praznike, otišao je u snu"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KraljevoBožićKragujevac

Najnovije vesti »

Nova adresa davalaštva - Loznički Crveni krst Prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u Loznici (foto)

Nova adresa davalaštva - Loznički Crveni krst Prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u Loznici (foto)

Kurir pre 0 minuta
Ubisoft ugasio ceo studio samo nekoliko nedelja nakon što su se zaposleni sindikalno organizovali

Ubisoft ugasio ceo studio samo nekoliko nedelja nakon što su se zaposleni sindikalno organizovali

Telegraf pre 0 minuta
Rodrigez: U toku je oslobađanje značajnog broja zatvorenika

Rodrigez: U toku je oslobađanje značajnog broja zatvorenika

Telegraf pre 0 minuta
Sutra narandžasti meteo-alarm zbog mraza i ledene kiše, temperatura i do -14 stepeni

Sutra narandžasti meteo-alarm zbog mraza i ledene kiše, temperatura i do -14 stepeni

Danas pre 1 sat
Real Madrid drugi finalista Superkupa Španije

Real Madrid drugi finalista Superkupa Španije

Danas pre 1 sat