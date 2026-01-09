(Video) "Ovo je osveta" Siloviti ruski napadi na Ukrajinu, ispaljen Orešnik: Cure jezivi snimci, raketom gađan Lavov, ima mrtvih u Kijevu

Blic pre 8 minuta
(Video) "Ovo je osveta" Siloviti ruski napadi na Ukrajinu, ispaljen Orešnik: Cure jezivi snimci, raketom gađan Lavov, ima…

Napadi su bili usmereni na ključne ciljeve u Ukrajini, uključujući energetske infrastrukture i vojna postrojenja.

Ruske snage su pokrenule masovni napad koristeći precizno oružje dugog dometa, uključujući raketni sistem "orešnik". Ruske snage su upotrebile rakete "orešnik" u masovnom napadu na ključne ciljeve u Ukrajini, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. "Izveden je masovan udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa, sa kopna i mora, uključujući mobilni raketni sistem srednjeg dometa ' orešnik', kao i udarne dronove, protiv ključnih ciljeva na teritoriji Ukrajine",
MoskvaUkrajinaKijev

