Moskva se oglasila o američkoj zapleni ruskog tankera

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo zadržavanje naftnog tankera Bela-1, poznatog i kao Marinera, od strane američkih snaga u Atlantskom okeanu.

U saopštenju su izrazili „ozbiljnu zabrinutost“ i operaciju opisali kao „nezakonitu upotrebu sile“ protiv civilnog plovila. Ministarstvo navodi da je tanker 24. decembra dobio privremeno odobrenje za plovidbu pod ruskom zastavom i da je bio u „mirnom prolazu“ kroz međunarodne vode severnog Atlantika na putu ka ruskoj luci. Iz Moskve tvrde da su američke vlasti više puta bile obaveštene o ruskoj pripadnosti tankera i njegovom „civilnom, nevojnom statusu“. U