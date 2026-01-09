Moskva se oglasila o američkoj zapleni ruskog tankera

Danas pre 5 sati  |  Index.hr
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo zadržavanje naftnog tankera Bela-1, poznatog i kao Marinera, od strane američkih snaga u Atlantskom okeanu.

U saopštenju su izrazili „ozbiljnu zabrinutost“ i operaciju opisali kao „nezakonitu upotrebu sile“ protiv civilnog plovila. Ministarstvo navodi da je tanker 24. decembra dobio privremeno odobrenje za plovidbu pod ruskom zastavom i da je bio u „mirnom prolazu“ kroz međunarodne vode severnog Atlantika na putu ka ruskoj luci. Iz Moskve tvrde da su američke vlasti više puta bile obaveštene o ruskoj pripadnosti tankera i njegovom „civilnom, nevojnom statusu“. U
