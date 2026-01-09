Profesor Stojković: Ako Srbija kupi još pet odsto akcija u NIS-u, to je dodatna garancija za SAD

Danas pre 28 minuta  |  Beta
Profesor Stojković: Ako Srbija kupi još pet odsto akcija u NIS-u, to je dodatna garancija za SAD
Povećanjem vlasništva Srbije u Naftnoj industriji Srbije (NIS) za pet odsto obezbedio bi se značajan uticaj srpske države, a time indirektno i SAD, na donošenje bitnih odluka u poslovanju ove kompanije, čak i da se promeni trenutni regulatorni okvir u Srbiji, piše za časopis Biznis i finansije vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu Dragan Stojković. Naveo je da je predsednik Srbije (Aleksandar Vučić) najavio da će država pokušati da kupi bar još pet
Naslovi.ai pre 38 minuta
N1 Info pre 37 minuta
Nova pre 48 minuta
Jugmedia pre 37 minuta
Nova ekonomija pre 1 sat
Stav.life pre 1 sat
Kamatica pre 1 sat
Naslovi.ai pre 38 minuta
Forbes pre 17 minuta
Nova ekonomija pre 12 minuta
Nova ekonomija pre 32 minuta
Tango Six pre 32 minuta