Profesor Stojković: Ako Srbija kupi još pet odsto akcija u NIS-u, to je dodatna garancija za SAD

Povećanjem vlasništva Srbije u Naftnoj industriji Srbije (NIS) za pet odsto obezbedio bi se značajan uticaj srpske države, a time indirektno i SAD, na donošenje bitnih odluka u poslovanju ove kompanije, čak i da se promeni trenutni regulatorni okvir u Srbiji, piše za časopis Biznis i finansije vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu Dragan Stojković. Naveo je da je predsednik Srbije (Aleksandar Vučić) najavio da će država pokušati da kupi bar još pet