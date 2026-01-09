Protesti širom Amerike i kritike Beloj kući zbog ubistva žene u Mineapolisu

Širom Sjedinjenih Američkih Država organizovani su protesti zbog incidenta u Mineapolisu, gde je američki policijski agent pri imigracionom odeljenju ubio je 37-godišnju ženu.

U tom gradu došlo je i do sukoba demonstranata i bezbednosnih snaga, a okupljeni zahtevaju da se agenti Službe za imigraciju i carinu (ICE) uklone iz glavnog grada savezne države Minesota. Stotine ICE agenata angažovano je u Mineapolisu u okviru kampanje Bele kuće da zaustavi ilegalne migracije. Jedan od njih ubio je Rene Nikol Gud pucnjima iz vatrenog oružja, što je pokrenulo oštru diskusiju u kojoj su lokalni zvaničnici odbacili tvrdnje administracije predsednika