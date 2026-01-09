Rusija izvela masovni vazdušni napad na Ukrajinu, kruže snimci udara „Orešnika“

Rusija je večeras pokrenula novi masovni vazdušni napad na Ukrajinu, a snažne eksplozije odjeknule su u glavnom gradu Kijevu, kao i u Lavovu na zapadu zemlje.

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se širom države, a ukrajinska protivvazdušna odbrana aktivno je dejstvovala protiv projektila i dronova, piše Kyiv Independent, prenosi Index.rs. U Kijevu su prve eksplozije zabeležene oko 23.45 po lokalnom vremenu. Prema informacijama lokalnih vlasti, delovali su sistemi protivvazdušne odbrane. Vazdušne snage su prethodno izdale upozorenje na pretnju od balističkih projektila i izvestile o kretanju dronova ka glavnom gradu.