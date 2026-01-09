Uhapšeni osumnjičeni da su izazvali udes jer su kolima vukli sanke

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Uhapšeni osumnjičeni da su izazvali udes jer su kolima vukli sanke

Kraljevačka policija je danas saopštila da je uhapsila devetanestogodišnjeg L.

P. i tridesetpetogodišnjeg Đ. J, zbog sumnje da su izvršili teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i izazvali nesreću u kojoj su dve maloletne ženske osobe zadobile teške telesne povrede. Sumnja se da je L. P. u sredu oko 22 časa u naselju Mrsać, kod Kraljeva, upravljao putničkim vozilom „Folksvagen“, kojim je vukao sanke. Na sankama su se nalazile devojke stare 16 i 17 godina. One su, kako se sumnja, pale sa sanki na ulicu, kada je na njih „Fiatom“
