Vuković (SSSS): Tražićemo zarade za dostojanstven život, većina građana živi od minimalca

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) tražiće povećanje zarada u 2026. godini, potrebnih za dostojanstven život, jer većina građana živi od „minimalca“ kojim se ne može kupiti realna potrošačka korpa, rekao je danas rukovodilac projekta u međunarodnom odeljenju tog sindikata Duško Vuković.

On je naveo da je problem to što vlast stalno „zasipa“ javnost podacima o prosečnoj zaradi, dok većina građana živi od minimalne ili medijalne zarade, po vrednosti bliske „minimalcu“. „Minimalne i medijalne zarade danas ne pokrivaju realnu potrošačku korpu i to mora biti centralna tema socijalnog dijaloga“, rekao je Vuković u intervjuu za Betu. Na pitanje da li su radnici u Srbiji nezainteresovani za štrajkove i borbu za veće zarade, Vuković je rekao da nisu već su