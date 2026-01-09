Zastava Islamske Republike Iran skinuta, a spomenik oboren dok se protesti u Iranu šire (VIDEO)

Brojni građani Teherana izašli su večeras na ulične proteste ili su skandirali sa prozora, pošto ih je na to iz egzila pozvao jedan od vodećih opozicionara, iranski princ Reza Pahlavi, 12. dana antivladinih demonstracija koje su se proširile na sve provincije u Iranu.

BBC javlja da je zastava Islamske Republike Iran skinuta, a spomenik oboren dok se protesti u Iranu šire. Princ Reza Pahlavi je pozvao građane da izađu na demonstracije i večeras i sutra u 20 časova po lokalnom vremenu. Čim je večerašnji protest počeo, vlast je onemogućila pristup internetu i telefonski saobraćaj, navodi Asošiejted pres. „Velika iranska nacijo, oči celog sveta su uprte u vas. Izađite na ulice i iznesite zahteve kao ujedinjeni front. Upozoravam