Zastava Islamske Republike Iran skinuta, a spomenik oboren dok se protesti u Iranu šire (VIDEO)

Danas pre 2 sata  |  Beta
Zastava Islamske Republike Iran skinuta, a spomenik oboren dok se protesti u Iranu šire (VIDEO)

Brojni građani Teherana izašli su večeras na ulične proteste ili su skandirali sa prozora, pošto ih je na to iz egzila pozvao jedan od vodećih opozicionara, iranski princ Reza Pahlavi, 12. dana antivladinih demonstracija koje su se proširile na sve provincije u Iranu.

BBC javlja da je zastava Islamske Republike Iran skinuta, a spomenik oboren dok se protesti u Iranu šire. Princ Reza Pahlavi je pozvao građane da izađu na demonstracije i večeras i sutra u 20 časova po lokalnom vremenu. Čim je večerašnji protest počeo, vlast je onemogućila pristup internetu i telefonski saobraćaj, navodi Asošiejted pres. „Velika iranska nacijo, oči celog sveta su uprte u vas. Izađite na ulice i iznesite zahteve kao ujedinjeni front. Upozoravam
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Masovni protesti u Iranu: Oboren spomenik u Teheranu, skinuta zastava Islamske Republike (video)

Masovni protesti u Iranu: Oboren spomenik u Teheranu, skinuta zastava Islamske Republike (video)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranInternetTeheranBBCprincDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rusija oslobodila francuskog politikologa: Bio osuđen za špijunažu, Francuzi zauzvrat pustili ruskog košarkaša (foto)

Rusija oslobodila francuskog politikologa: Bio osuđen za špijunažu, Francuzi zauzvrat pustili ruskog košarkaša (foto)

Kurir pre 27 minuta
Nerealan ulazak u EU i previsoka cena za Zapad – smatra Budimpešta

Nerealan ulazak u EU i previsoka cena za Zapad – smatra Budimpešta

Politika pre 1 sat
Zastava Islamske Republike Iran skinuta, a spomenik oboren dok se protesti u Iranu šire (VIDEO)

Zastava Islamske Republike Iran skinuta, a spomenik oboren dok se protesti u Iranu šire (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Nezadovoljni turistički vodiči na Siciliji u štrajku: Lokalne vlasti povukle ovaj potez nakon niza erupcija Etne

Nezadovoljni turistički vodiči na Siciliji u štrajku: Lokalne vlasti povukle ovaj potez nakon niza erupcija Etne

Kurir pre 2 sata
"Smrt Hamneiju!" Sve teža situacija u Iranu: Preko 40 mrtvih, odjekuje pucnjava! (video, foto)

"Smrt Hamneiju!" Sve teža situacija u Iranu: Preko 40 mrtvih, odjekuje pucnjava! (video, foto)

Kurir pre 2 sata