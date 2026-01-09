Dan Republike Srpske: Tradicionalno pesmom "Pukni zoro" završen svečani defile na Trgu Krajine
Euronews pre 3 sata | Autor: Tanjug
U Banjaluci je tačno u podne počeo tradicionalni svečani defile povodom Dana Republike i Dana borca odbrambeno-otadžbinskog rata.
Početak svečanog defilea odobrio je premijer Republike Srpske Savo Minić. U svečanom defileu na Trgu Krajine u Banjaluci učestvovalo je 800 policijskih službenika u 14 ešalona jedinica i 11 motorizovanih ešalona. Na obeležavanju Dana Republike ukupno je angažovano 1.300 policijskih službenika. Rukovodilac svečanog defilea Igor Kušić postrojio je ešalone ispred svečane bine. Nakon postrojavanja izvedene su himne Republike Srpske "Moja republika" i himna Republike