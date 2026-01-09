Dan Republike Srpske: Tradicionalno pesmom "Pukni zoro" završen svečani defile na Trgu Krajine

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Dan Republike Srpske: Tradicionalno pesmom "Pukni zoro" završen svečani defile na Trgu Krajine

U Banjaluci je tačno u podne počeo tradicionalni svečani defile povodom Dana Republike i Dana borca odbrambeno-otadžbinskog rata.

Početak svečanog defilea odobrio je premijer Republike Srpske Savo Minić. U svečanom defileu na Trgu Krajine u Banjaluci učestvovalo je 800 policijskih službenika u 14 ešalona jedinica i 11 motorizovanih ešalona.​ Na obeležavanju Dana Republike ukupno je angažovano 1.300 policijskih službenika. Rukovodilac svečanog defilea Igor Kušić postrojio je ešalone ispred svečane bine. Nakon postrojavanja izvedene su himne Republike Srpske "Moja republika" i himna Republike
